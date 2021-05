Streaming: WarnerMedia y Discovery se fusionan para competir con Netflix y Disney+

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T anunció este lunes la fusión de su filial WarnerMedia, propietaria de CNN y HBO, con el grupo Discovery, creando un gigante que podría competir con plataformas de streaming como Netflix y Disney+.

Cuando el acuerdo se complete, AT&T recibirá US$ 43.000 millones y sus accionistas pasarán a tener el 71% de la nueva compañía, mientras que los accionistas de Discovery tendrán el 29%.



En un comunicado conjunto, la fusión fue descrita como la creación de "uno de los mayores actores globales del streaming".



El acuerdo combina "el entretenimiento premium y los productos deportivos y noticiosos de WarnerMedia, con el liderazgo de Discovery en entretenimiento internacional y de no ficción, así como con sus negocios deportivos, para crear una compañía global de entretenimiento líder y autónoma", dice el comunicado.



La fusión creará un competidor de los líderes del mercado, Netflix y Disney+, así como Amazon Prime Video y Apple TV, que han visto sus números de suscriptores aumentar durante la pandemia.



Sin embargo, un enlentecimiento en el crecimiento de la plataforma de streaming de Disney entre enero y marzo hizo que algunos inversores se preocuparan y que las acciones del grupo cayeran la semana pasada.



AT&T compró Time Warner en 2018 y luego la rebautizó como WarnerMedia, propietaria de HBO, los estudios Warner Bros., y canales de cable como CNN.



Discovery tiene canales en más de 220 países, según su sitio web.

Nuevo modelo

Ante un nuevo modelo económico, sin publicidad y con abonos mensuales, varios grupos buscan fortalecer su oferta para mantener su estatura en un mercado tan competitivo como el del divertimento en Estados Unidos.



AT&T, primer operador de cable de Estados Unidos y segundo operador móvil, lanzó su propia plataforma de streaming HBO MAX en 2020, y Discovery la suya, Discovery+, a inicios de año.



"La nueva empresa podrá invertir más en contenidos originales para sus servicios de streaming, mejorar las opciones de programación en sus cadenas de televisión pagas (...) y proponer más experiencias innovadoras en video así como más opciones a los espectadores", destacaron los dos grupos en el comunicado del lunes.



HBO MAX contaba con 61 millones de abonados a fines de 2020 y Discovery+ con 15 millones a fines de abril, en tanto Netflix tenía 204 millones y las plataformas Disney (Disney+, ESPN+, Hulu) 146 millones.



La facturación prevista para el nuevo gigante es de unos US$ 52.000 millones hacia 2023. El proyecto de fusión prevé ahorros por sinergias por unos US$ 3.000 millones anuales.



La nueva empresa será dirigida por el presidente de Discovery, David Zaslav.



Para Richard Greenfield, analista de Lightshed Partners, "en el entorno mediático actual, hay que tener un tamaño suficiente en un mercado específico para ser a la vez suficientemente grande y suficientemente ágil para adaptarse a los cambios tecnológicos y lograr un espacio significativo en un paisaje dominado por las plataformas", según expresó en un mensaje de blog.



AT&T ya había vendido a fines de 2020 la plataforma de streaming especializada en series de animación japonesas Crunchyroll a Sony y anunció en febrero que cedía parte de DirectTV a la firma de inversiones TPG.



La fusión con Discovery permitirá a AT&T, con una deuda de US$ 169.000 millones a fines de marzo debido principalmente a numerosas adquisiciones en los medios, reforzar un poco sus finanzas.



En la bolsa, las acciones de ambas empresas subían en los primeros intercambios, AT&T ganaba 4% y Discovery 6,7%.