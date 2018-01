Subasta de objetos de Elvis recauda más de US$ 500 mil en Graceland

Un anillo de plata y diamantes que Elvis Presley le regaló a la modelo Linda Thompson registró el mayor precio de la jornada, en la subasta de artículos del "Rey del Rock" realizada este fin de semana en su mansión de Graceland.



La venta, organizada como parte de las celebraciones por un nuevo cumpleaños del artista, recaudó poco más de US$ 500 mil gracias a los 271 artículos que fueron ofrecidos por coleccionistas particulares.



Además del anillo, que superó los US$ 27.500, otros de los lotes subastados fueron una caja de cigarros del cantante por US$ 5 mil, una silla de cuero por US$ 17.500 y un revólver calibre 32 por US$ 20 mil.