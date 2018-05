Subastan diamante de más de 300 años ligado a la corona española por US$ 6,7 millones

Pese a que la casa de subastas Sotheby's había estimado que el diamante azul tallado que perteneciera a la segunda esposa del rey Felipe V de España, Isabel de Farnesio, alcanzaría un precio máximo de US$ 5 millones en su remate, la venta realizada este miércoles en Ginebra, Suiza, dejó chico este valor.



US$ 6,7 millones fue lo pagado por un comprador anónimo para quedarse con la piedra preciosa de 6,16 quilates que ha permanecido por más de tres siglos en manos de los descendientes de la antigua monarca, que recibió este particular diamante como regalo de matrimonio.



Pero esta pieza no fue la única ni la más recaudadora en la venta de "Joyas reales y magníficas" de Sotheby's, ya que un anillo de diamantes de 51,7 quilates fue el remate más caro de la jornada, alcanzando los US$ 9,2 millones, al que le siguió la venta de otra pieza similar pero de menor tamaño, que finalmente fue adjudicada por US$ 8,1 millones.