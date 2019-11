Subastan en Japón un cangrejo de las nieves por más de US$ 45.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un ejemplar de cangrejo de las nieves de Japón fue subastado por una cifra récord de 5 millones de yenes (unos US$ 45.820 ), en la primera subasta de la temporada en el puerto nipón de Tottori, al oeste del país.



El ejemplar en cuestión, con un peso de 1,24 kilos y una concha de 14,6 centímetros, fue capturado tras el comienzo de la temporada de pesca en la región la medianoche de este martes y adquirido por un intermediario del local de venta de cangrejos Kanemasa Hamashita Shoten, según los datos facilitados por las autoridades locales.



La cantidad pagada por este ejemplar es más del doble de los 2 millones de yenes (unos US$ 18.328) desembolsados por el mismo comprador en la primera subasta de 2018, que en su momento fue reconocida por el Guinness World Records como la cifra más alta jamás pagada por un cangrejo.



La cifra es también mayor a los 3 millones de yenes (unos US$ 27.492), pagados este miércoles por un cangrejo de las nieves de 1,2 kilos de peso en la primera subasta de la temporada realizada en la vecina localidad de Shinonsen.



"Vinimos a la primera subasta de este año con la esperanza de volver a ofertar el precio más alto del mundo", dijo un empleado de Kanemasa Hamashita Shoten en declaraciones a la agencia de noticias Kyodo.



"Creo que es un buen cangrejo relleno de carne", añadió. El cangrejo se venderá en un restaurante del distrito comercial de Ginza en Tokio, según explicó la empresa.



El cangrejo de las nieves, conocido como "zuwaigani" en Japón, es un crustáceo de patas largas y delgadas que se captura principalmente en invierno y destaca por su buen sabor.