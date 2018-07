Subastaron carta de Einstein y su esposa por US$ 30.250

La casa Nate D. Sanders subastó por US$ 30.250 la carta que el físico Albert Einstein y su esposa Elsa escribieron el mismo día en que el científico renunció a su ciudadanía alemana.



La misiva, fechada el 28 de marzo de 1933, estaba dirigida a Maja Winteler-Einstein, la hermana del físico. Fue escrita a bordo del barco SS Belgenland, donde Einstein y su esposa se encontraban, con rumbo a Estados Unidos.



Durante la travesía, el científico fue informado de que los nazis habían ofertado una recompensa de US$ 5 mil por su vida y publicado una consigna que decía: "Aún no ha sido ahorcado".



En la epístola, Elsa expuso su preocupación por el estado de Tetel Einstein, el hijo de Albert, fruto de su primer matrimonio. Toda la carta en alemán tiene cuatro páginas en papel de carta. La intervención de Einstein se encuentra en las páginas tres y cuatro.



En 2017, la misma casa de subastas acogió pujas por otra carta de Einstein, en la que criticaba a Inglaterra por su tibieza ante el ascenso del nazismo y abordaba los problemas económicos de la Gran Depresión.