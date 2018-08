Suben las acciones de Amazon y se acerca al club del billón de dólares

Por primera vez, la acción del gigante del comercio superó este jueves la barrera de los US$ 2.000 y terminó la jornada en US$ 2.002,38, un alza del 0,21% con respecto al día anterior.



A lo largo de la sesión, sin embargo, llegó a superar los US$ 2.025, situándose ya a las puertas del billón en capitalización bursátil, para lo que necesita que el precio de la acción llegue a US$ 2.050,27.



Este viernes, Amazon puede lograr ese hito si consigue una suba de alrededor del 2,4%, algo que parece totalmente a su alcance.



Como comparación, las acciones de la empresa fundada por Jeff Bezos avanzaron el miércoles un 3,2% en la Bolsa de Nueva York.



Hasta ahora, Apple es la única empresa estadounidense que ha alcanzado el billón de dólares de capitalización, una barrera que superó el pasado 2 de agosto.



La compañía californiana no es la primera empresa del mundo en alcanzar el billón de dólares en el mercado, pues en 2007 la petrolera pública china PetroChina ya lo hizo brevemente en la Bolsa de Shanghái.



Además de a Amazon, Apple logró adelantarse a otros competidores como Microsoft y Alphabet (la matriz de Google) que también están relativamente cerca de esa marca.



Amazon, aun más que otras tecnológicas, lleva meses disparada en los mercados y acumula en lo que va de año un alza de más del 71%.



En los últimos doce meses, los títulos de la compañía con sede en Seattle han más que doblado su valor, pues en agosto de 2017 estaban por debajo de los US$ 1.000 dólares.



Las últimas subas, sobre todo la importante escalada del miércoles, han llegado después de que analistas de Morgan Stanley revisasen sus expectativas para la empresa y apostasen por que sus acciones van a seguir avanzando con fuerza.



"Jeff Bezos no parece ver ningún territorio en el que no esté dispuesto a meterse. Esa es la razón por la que las perspectivas de crecimiento de esta empresa parecen casi ilimitadas, incluso con lo grande que es ya", explicó ayer el experto de Yahoo Finance, Rick Newman.



El deseo de Bezos por llevar Amazon a nuevos ámbitos de negocio es una de las razones que alimentan el optimismo de los inversores, que destacan por ejemplo los resultados que está teniendo la filial de servicios web, un gigante del almacenamiento de datos en la nube.



Las apuestas más arriesgadas del multimillonario no parecen por ahora espantar a los operadores, ni siquiera la compra del Washington Post, que ha puesto a Bezos y Amazon en el punto de mira del presidente estadounidense, Donald Trump.



El pasado abril, Trump aseguró que iba a estudiar "seriamente" la posibilidad de tomar medidas respecto al gigante del comercio electrónico, al que acusó de competir de forma "muy desigual".



Por ahora esas advertencias no se han materializado, pero el tono crítico del Post con la Casa Blanca le mantiene entre los blancos favoritos del presidente, que se ha referido al periódico como el "aparato propagandístico de Amazon".



En las últimas semanas, la presión política también le ha llegado a la empresa desde el otro lado, con el demócrata Bernie Sanders, líder del ala más progresista del partido, denunciando repetidamente las condiciones de trabajo de muchos empleados de Amazon.



Entre otras cosas, Sanders critica que los bajos sueldos obligan a muchos trabajadores a depender de programas públicos de asistencia.



"Es completamente inaceptable que los estadounidenses comunes deban dar subsidios a la gente más rica del mundo como Jeff Bezos cuando pagan a sus empleados salarios tan inadecuados", apuntaba el senador por Vermont esta semana a través de Twitter.



El éxito de Amazon ha consolidado a Bezos como el mayor multimillonario del mundo, con una fortuna estimada en más de US$ 163.000 millones por la revista Forbes.