Subway se asocia con Beyond Meat para ofrecer "carne" vegana 

Beyond Meat, el fabricante de “carne” vegana, cuyas acciones se han disparado desde su oferta pública inicial en mayo, unirá fuerzas con la cadena Subway para crear albóndigas a base de vegetales, según informó Bloomberg.



El sándwich “Beyond Meatball Marinera” se pondrá a prueba en 685 locales de Subway por tiempo limitado en EE.UU. y Canadá a partir de septiembre.

Tanto Beyond Meat como su competidor Impossible Foods han logrado alianzas con grandes cadenas.



En los últimos meses, los productos de Beyond Meat han aparecido en los menús de Tom Hortons y Dunkin Donuts, mientras que el segundo tiene una importante alianza con Burger King para ofrecer la hamburguesa “Impossible Burger” en los locales de EE.UU.