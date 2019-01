Sueldo del jefe de contenido de Netflix tendrá un aumento de 50% en 2019

Netflix publicó los salarios que tendrán este 2019 sus principales directivos, quienes van a recibir significativos aumentos de sueldo a medida que el gigante del streaming sigue creciendo a un ritmo acelerado.



El salario del CEO, Reed Hastings, se mantendrá en los US$ 700.000, pero sus opciones para comprar acciones aumentarán de los US$ 28,7 millones este año a los US$ 30,8 millones en 2019.



La mayor alza, sin embargo, la tendrá Ted Sarandos, jefe de contenido de Netflix, quien ganará US$ 18 millones en 2019, lo que significa un aumento de 50% de su salario actual de US$ 12 millones. Sus opciones sobre las acciones de la compañía serán de US$ 13,5 millones.



Combinando los salarios y las opciones sobre las acciones Hastings y Sarandos ganarán US$ 31,5 millones en 2019, sin embargo el poder adquisitivo de Hastings es muy superior al de su salario en un año en concreto. En 2017, Hastings entró por primera vez en la lista Forbes 400 con un patrimonio neto estimado en los US$ 2.200 millones.



Por otra parte, el director financiero de Netflix, David Wells, ganará US$ 3,5 millones, con una asignación de opciones sobre acciones de US$ 2,8 millones.