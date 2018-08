Sueldo de Ronaldo será mayor a la suma de los cuatro jugadores que le siguen en el Calcio

Aún sin debutar en las canchas, la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus por cuatro temporadas continúa revolucionando al Calcio italiano.



Y es que ya no solo se habla de los años que deberá esperar el club de Turín para rentabilizar la inversión de US$ 115 millones realizada para contar con el portugués en la oncena de la Vecchia Signora, sino que del sueldo que recibirá el delantero cada año que permanezca en Italia.



Unos US$ 34,6 millones cada doce meses será lo que recibirá CR7, cifra que supera lo ganado cada año por Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Gianluigi Donnarumma y Douglas Costa, los otros cuatro jugadores mejor pagados de la liga itálica y cuyos sueldos suman US$ 31,9 millones.



Pese al astronómico sueldo de Ronaldo, el luso aún gana menos que Lionel Messi, en el Barcelona (US$ 46,2 millones), y que Neymar, en el Paris Saint Germain (US$ 42,5 millones).

