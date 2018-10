Sueldos en la monarquía: Reyes Felipe y Letizia cobran más de US$ 1.000 al día

Al igual que cualquier otro funcionaria del Estado español, los miembros de la Casa Real hispana recibieron un aumento en sus asignaciones de un 1,5% respecto al año pasado.



Así lo demuestran los datos publicados esta semana por la misma Monarquía a través de su página web, en donde informó que el rey Felipe recibirá 242.796 euros brutos (US$ 282.652) este 2018, mientras que la reina Letizia 133.530 euros (US$ 155.439) en el mismo período, es decir, más de US$ 1.000 diarios sumando ambas remuneraciones.



Asimismo, el "sueldo" del rey emérito Juan Carlos y el de doña Sofía también subieron el mismo porcentaje, llegando a 194 mil euros (US$ 225 mil) y 109 mil euros (US$ 126 mil) respectivamente.



También se dio a conocer que el ítem destinado a gastos en bienes y servicios fue el único del presupuesto real que se redujo, movimiento en línea con la política de "ahorro y ajustes" dictaminada por la Casa Real desde hace varios años.