Suspenden cotización de Caputto en la Bolsa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado 7 de febrero, la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) suspendió la transacción y cotización oficial de las obligaciones negociables de la empresa citrícola Caputto.

La cesación ocurrió luego de que la empresa incumpliera una cláusula del contrato de fideicomiso -que mantiene con Management Fiduciario Profesional (MFP)- que exige que Caputto debe transferir con una antelación de 60 días de la fecha de pago de cada servicio de deuda, los importes correspondientes al próximo servicio de deuda.



Según indicó un comunicado enviado por MFP a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), el plazo para que Caputto comunicara el origen de los fondos con los que se integraría la cuenta escrow (cuenta de depósito en custodia), culminó el pasado viernes 1° de febrero.



El argumento de la empresa citrícola es que el incumplimiento se debió a “encontrarse en una post zafra luego de un año mermado en rendimientos productos del clima”.



Asimismo, el fiduciario MFP manifestó que desde Caputto comunicaron que se encuentran “procurando instrumentar una solución que permita subsanar a la brevedad el incumplimiento”.



Sin embargo, según señala el comunicado de Bevsa, hasta que la empresa no regularice esta situación la transacción y cotización de Caputto en la Bolsa Electrónica de Valores estará suspendida.



Además, la relación que mantiene la firma con sus trabajadores es compleja, y es por esto que el pasado sábado trabajadores del sindicato cortaron la ruta 3 para reclamar por haberes impagos.



Entre las principales quejas, los empleados manifestaron el incumplimiento en el pago de los aguinaldos correspondientes a los años 2017 y 2018, como también el pago de quincenas. Según señaló días atrás a El País, Marcelo Di Paola, uno de los referentes de los trabajadores, la movilización del sindicato se corresponde a que los empleados están “llegando al límite de no tener para comer, no tener respuestas de las autoridades y fracasar una vez más en una negociación tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo”.



A fines de noviembre del año pasado y tras denuncias realizadas por los trabajadores de Caputto, fuentes de la empresa habían asegurado a El País que si bien se mantenían deudas con los empleados, la empresa no era insolvente. Según indicaron en ese momento, el sector estaba “golpeado” por cuestiones coyunturales.