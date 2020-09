Taller de finanzas personales con consejos para invertir de forma eficiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comprometidos con la educación financiera y con el afán de brindar las mejores herramientas para la toma de decisiones de sus clientes, SURA Inversiones ofreció un taller de finanzas personales a cargo de la experta y presidenta de CFA Society Uruguay, Bárbara Mainzer.



La actividad se efectuó de manera virtual y fue moderada por el vicepresidente de SURA Asset Management Uruguay, Gerardo Ameigenda, quien agradeció la confianza depositada por los clientes en la compañía para administrar su patrimonio. “Desde nuestro lugar asumimos con mucha responsabilidad y orgullo la obligación de responder a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, lo que nos lleva a una permanente búsqueda por brindarles soluciones, recursos, información de calidad y el mejor asesoramiento para que sus decisiones sean las más acertadas en cada etapa de su vida”, señaló.



Durante la conferencia se presentaron los principales aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de tomar decisiones de ahorro e inversión, tales como la definición de objetivos, planificación e identificaciones de errores comunes que deben evitarse.



En ese sentido, Ameigenda realizó especial énfasis en que al momento de invertir resulta vital contar con una lectura correcta de los mercados, basada en información fidedigna que permita realizar una evaluación adecuada para evitar tomar decisiones apresuradas.



“Para eso, siempre es importante contar con asesoramiento personalizado de expertos para tomar así las mejores recomendaciones. Desde Corredor de Bolsa SURA contamos con un equipo altamente calificado con acceso a las principales plataformas nacionales e internacionales que permiten ofrecer soluciones financieras que se adapten de forma personalizada a cada perfil, como forma de maximizar los resultados de cada inversión. Conocemos, asesoramos y recomendamos activamente a nuestros clientes para que puedan alcanzar sus objetivos financieros”, agregó.



Mainzer, en tanto, comenzó su exposición destacando que uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que las personas están cada vez más expuestas a desafíos financieros. “Tomamos decisiones financieras todos los días de nuestra vida y muchas veces no son decisiones informadas”, apuntó.



En esa línea, la expositora aseguró que resulta esencial afrontar las diferentes etapas de inseguridad financiera que se presentan en la vida con un horizonte claro puesto en os objetivos a alcanzar.



Para la experta, el ahorro no es “lo que sobra”, sino lo primero que se aparta para cumplir los objetivos financieros y debe ser considerado como una cuenta más. A su vez, el primer destino del ahorro debe ser la conformación de un fondo de reserva que brinde cierta seguridad ante situaciones inesperadas, como la pérdida de empleo, una enfermedad o un gasto inesperado.



Para ello, indicó que lo ideal es tener de cinco a seis meses de vida cubiertos, aunque eso dependerá de la composición de los ingresos familiares y de la cantidad de personas dependientes. Asimismo, subrayó como otro principio básico el invertir en uno mismo, ya que cuanto más saludable se encuentre el individuo física, emocional y mentalmente tendrá más capacidad para trabajar y alcanzar mejores ingresos.



La invitada también dedicó parte de su exposición a repasar algunos de los principios básicos a tener en cuenta al momento de estructurar un portafolio con el fin de que resulte más eficiente y se reduzcan los riesgos asociados.



Un concepto clave a internalizar es no invertir con el único objetivo de ganar mucho dinero. Destacó que comprender esto resulta vital, ya que a partir del establecimiento de los objetivos se puede comenzar a diseñar un portafolio de inversión.



En relación al ahorrista uruguayo, la experta apuntó que se enfrenta, además, al dilema bimonetario y que la dicotomía entre ahorrar en pesos y dólares está siempre presente, por lo que la definición de objetivos también ayuda a decidir qué moneda se adapta más a las necesidades.



A modo de cierre Mainzer sostuvo que “el futuro nos depara retornos mucho más magros, y es algo que nosotros no estamos viendo. Existe un divorcio de expectativas. Los grandes mensajes son: empecemos con tiempo y utilicemos todas las herramientas disponibles”.



En esa línea, Ameigenda recordó que SURA Inversiones cuenta con opciones de ahorro e inversión diseñadas para todos los perfiles de inversores. “Factores como la simplicidad y la flexibilidad y el acceso a las principales plataformas globales de productos financieros operada por un equipo altamente calificado nos permite a brindar una oferta ajustada a cada necesidad”, concluyó.