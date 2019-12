La tarjeta HiperMás Santander llega con grandes beneficios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Banco Santander y Grupo Disco se asociaron para lanzar la tarjeta de crédito HiperMás Santander, que ofrece los beneficios combinados de ambas marcas, con un especial acento en los descuentos de todo tipo de artículos: para este mes de diciembre, se anuncia un 25% extra en una gran lista de productos para las fiestas, que van desde refrescos, carne, espumantes hasta copetín y helados.



La tarjeta fue presentada a mediados de octubre y tuvo “muy buena repercusión”, según destacó Juan Manuel Gasparri, gerente de Banca Persona de Santander. Las dos empresas trabajaron en conjunto durante casi un año para realizar el lanzamiento en octubre. El resultado es un producto “muy potente”, que une los mejores beneficios de Santander y Grupo Disco en una sola tarjeta de crédito.



“Se unieron dos empresas líderes en sus rubros. Es una idea ambiciosa y disruptiva. Buscamos una propuesta que fuera única en un mercado ya maduro” dijo por su parte Santiago Illa, gerente de compras de Non Food de Grupo Disco.



Y agregó: “sabemos que los clientes de Disco, Devoto y Géant poseen alguna tarjeta de crédito, en muchos casos más de una. Por eso buscamos una propuesta lo suficientemente atractiva como para que el cliente estuviera dispuesto a incluir esta tarjeta en su bolsillo”.



Se trata de una tarjeta internacional con aceptación en todo el mundo, que no tiene costo durante el primer año, tanto para la titular como para las adicionales. Recién a partir del segundo año tiene un costo anual, que es similar a los de mercado, mientras que las adicionales siguen siendo gratuitas. Si bien la alianza entre bancos y supermercados es algo que ya existe, nunca se hizo con esta fuerza. “En ese sentido no hay antecedentes”, subrayó el representante de Disco.



Lo que ofrece

Los beneficios de la tarjeta HiperMás Santander son los siguientes:



-Puntos dobles en todas las compras realizadas en cualquier local de las cadena Disco, Devoto, Géant y Devoto Express.

-Descuento del 10% en todos los productos de mailing.

-Todos los beneficios Santander en cines, restaurantes, heladerías, comercios, moda y más de 200 marcas.

-Periódicamente, habrá categorías de productos o marcas que tendrán importantes descuentos.

-Las compras realizadas con la tarjeta fuera de los establecimientos del Grupo Disco también suman puntos para canjear por regalos, con excepción de compras en otros supermercados.



Además, HiperMás Santander está ofreciendo actualmente un 25% de descuento en todos productos relacionados con las fiestas tradicionales: refrescos (gaseosas), espumantes, vinos finos, copetín, quesos, salsas y aderezos, carnes Angus, Brasas y Hereford; turrón, pan dulce, panettone y budín, helados y postres helados, golosinas, chocolates y bomboneras. También incluye rollos de cocina y servilletas y artículos de decoración navideña.



El descuento entró en vigencia el 1° de diciembre y será válido hasta el 31 de diciembre. Una aclaración importante es que los poseedores de la actual tarjeta Hipercard de Santander tienen los mismos beneficios que la nueva tarjeta.

Llegó para quedarse

Los directivos aseguraron que las propuestas de descuentos serán permanentes, y nos son solo ofertas por el lanzamiento de la tarjeta.



“Hay voluntad de ambas empresas de embarcarse en un proyecto común con una mirada de largo plazo. Irán variando los beneficios pero siempre será una propuesta potente, como ya lo está mostrando la iniciativa de este mes de diciembre. La idea es justamente darle continuidad a la propuesta de valor para que perdure”, explicó Gasparri.



“El cliente ya ve una batería de descuentos y tiene que saber que siempre serán diferentes, pero siempre existirán tanto en alimentos como en otros productos”, apuntó Illa.



Para finalizar, Gasparri se manifestó plenamente satisfecho por la repercusión del nuevo producto: “La recepción fue muy positiva. En este mes y medio se ha superado ampliamente el objetivo planteado. Y vamos a cerrar en dos meses y medio lo planificado para un año. Eso habla por sí solo sobre la aceptación y la demanda del producto”.