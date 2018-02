¿Taxis voladores autónomos? La idea que podría revolucionar el transporte mundial

Los dichos del CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, sobre el futuro de sus taxis voladores, que podrían estar operativos en un plazo de entre cinco a diez años, son una prueba más de los acelerados pasos que dan las empresas en la carrera por entregar servicios cada vez más futuristas.



En ese sentido, Uber no es la única compañía que planea revolucionar la industria del transporte con vehículos voladores que, incluso, podrán operar sin la necesidad de un conductor.



El fabricante de drones Ehang también incursiona en este terreno y ya probó su propio modelo que se aventuró en el cielo de China. Fue el CEO de Ehang, Huazhi Hu, el que hizo el papel de pasajero en el moderno vehículo que puede alcanzar una velocidad de más de 100 kilómetros por hora y que es autónomo.



La empresa Volocopter es otra de las puso sus esfuerzos en la creación de un nuevo sistema de transporte que pueda ser utilizado en distintas ciudades del mundo. El modelo también realizó sus pruebas de rigor en Dubai, donde logró recorrer 200 metros antes de aterrizar.



El gigante automovilístico japonés Toyota tampoco quiso quedar fuera y decidió participar en la financiación de un proyecto de auto volador desarrollado por un grupo de jóvenes ingenieros, que sueñan con que su aparato encienda la llama olímpica de los Juegos de Tokio en 2020.



Los ingenieros implicados, procedentes de diferentes empresas, dicen desarrollar este auto futurista bautizado SkyDrive en su tiempo libre.



"Queremos crear un mundo en el que cualquiera pueda volar en el cielo en cualquier momento para 2050", con la finalidad de desatascar el transporte urbano, en particular en los países desarrollados donde el número de automovilistas está llamado a dispararse”, explicaron los defensores del proyecto.



Cómo son estos modernos vehículos

Las características de estos vehículos voladores cambian según el fabricante. El prototipo Ehang 184 es un dron de ocho hélices que puede transportar un equipaje pequeño, ya que soporta un peso de hasta 100 kilogramos. Es impulsado por una batería que tiene una duración de 30 minutos.



El radio de distancia que puede realizar es de hasta 50 kilómetros y su capacidad por hora es de 160 kilómetros. Su funcionamiento será requerido mediante un llamado a través de una aplicación El modelo en el que trabaja Volocopter, por otro lado, destaca por sus 18 hélices con motores independientes impulsados por nueve baterías. Tiene una capacidad de dos pasajeros y, al igual que otros modelos, posee el sistema de aterrizaje y despegue vertical.



El “SkyDrive", financiado por Toyota, es de 2,90 metros de largo por 1,30 metros de ancho, podrá volar a 100 km/h a una altura de 10 metros y rodar sobre tres ruedas a 150 km/h, con un único conductor-piloto a bordo, según los detalles del programa publicados en internet.



En el caso de Uber no se han entregado mayores detalles de cómo podría ser su vehículo, aunque una cosa está clara, transportará a más de una persona según los rumores de la prensa internacional pues los deseos de la empresa es convertirlo en un sistema de transporte de ciudades.



La principal similitud entre todas las empresas que trabajan en este tipo de vehículos es que esperan lograr una mezcla entre un automóvil y un mini helicóptero, que además debe ser más económico y menos dañino para el medioambiente. También destaca el despegue vertical que se busca aplicar en los vehículos.



¿Quién podría acceder a este servicio?

Aunque en la actualidad el transporte aéreo como taxi está en fase de pruebas, los fabricantes que se aventuran a construir este nuevo sistema deben cumplir todas las medidas de seguridad correspondientes para el vuelo y, además, tendrán que sortear las legislaciones de cada país para transitar por el espacio aéreo. Eso quiere decir que, pese a que son varios los prototipos que rondan por el mundo, su implementación no se podrá llevar a cabo de manera masiva.



¿Para qué un taxi volador?

Las principales razones que tienen los fabricantes de estos modelos para lanzar al mercado este servicio es terminar con la congestión vehicular y reducir los tiempos de traslado que se alargan en las ciudades más grandes y pobladas del mundo