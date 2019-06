"No tenemos un techo, siempre nos enfocamos en proyectos nuevos" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer local de Bethel Spa se inauguró hace 15 años y desde ese entonces no para de crecer. Hoy ofrece una pluralidad de servicios tales como el cuidado estético y personal, capacitaciones de peluquería, cosmetología, quiropraxia y curso de instructor.



Pero están lejos de conformarse. «No llegamos a nuestro techo, siempre tenemos proyectos nuevos», remarcó Lourdes Rapalín, quien dirige la empresa junto a su esposo Álvaro Padín.



Su foco en este momento es avanzar en la enseñanza, rubro en el que se están posicionando en lo que refiere al cuidado personal y estético al haber formado a unas 5.000 personas. La incorporación más reciente fue la escuela de personal trainers y continúan añadiendo disciplinas para desarrollar.



«Estamos planificando una estrategia, una alianza con otros centros deportivos, para educar a la gente en la prevención de la salud», adelantó. Y agregó: «El objetivo es no esperar a darnos cuenta que debemos cuidarnos cuando estamos enfermos, sino trabajar para que esto no ocurra».



Para no llegar a este punto, según Rapalín, hay que prestar atención a la elección del centro. «Hay cada vez más oferta y eso es bueno, porque te obliga a ser mejor y a prepararte más. Pero hay que ver qué tipo de oferta hay», indicó. Se refirió a la proliferación del ‘deporte exprés’, que promete resultados notables de inmediato. «Nada de lo que sea ya, a la larga funciona», continuó.

La filosofía de Bethel Spa, en cambio, apuesta por el cuidado interior y exterior de una persona. Su estrategia les permitió instaurar tres locales en Montevideo (Carrasco, Malvín y Pocitos), uno en Punta del Este y desembarcar en Paraguay con un modelo de franquicia.

Bethel Spa funciona hace 15 años en el mercado local.

Conectarse con uno mismo

El consumidor uruguayo ha variado en estos últimos años. Mientras antes se volcaban más para los tratamientos de shock, hoy busca los relax. «La gente ya no quiere tanto la tecnología, la gente quiere encontrarse con uno mismo», sentenció.



Uno de los tratamientos que más éxito tiene es el aroma terapia, que logra reducir medidas, bajar el estrés, cuidar la salud, y la mente de la persona, todo en poco tiempo, aseguró la empresaria.



«Hoy se busca más lo que es la conexión con el medioambiente. Se logran resultados preciosos, porque si te sentís bien por dentro, empezás a verte bien», dijo.

Foco en la calidad

Uno de los retos que enfrentan muchas empresas es la rotación laboral. La ejecutiva comentó que su equipo humano está muy fuerte y estable, pero recordó que en 2012 fue un serio problema, porque al crecer la empresa – comenzó la expansión de Bethel Spa- tuvieron que contratar a muchas personas.



«Nos encontramos con gente que no estaba preparada. Eso para nosotros no es tema porque los capacitamos, pero no siempre el colaborador estuvo dispuesto a la exigencia del cliente», afirmó.



Tienen deseos de sumar más sucursales en el exterior, pero prefieren enfocarse en la calidad de sus servicios. «Nuestra meta este año es dedicarnos a Uruguay, a mantener cada fuente de trabajo acá, a crecer un poco más y ya con casi 16 años, es necesario que los cimientos se mantengan tan firmes como el primer día y eso requiere de nuestra presencia y estar concentrados», concluyó.