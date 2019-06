Tecnología VAR podría captar ingresos hasta de 50 millones de libras por publicidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lapso de espera provocado por la tecnología de asistencia por videoarbitraje (VAR) podría generar ingresos de hasta 50 millones de libras esterlinas por concepto de publicidad para las organizadoras de los torneos de fútbol.



De acuerdo al Financial Times, debido a estas potenciales ganancias, las principales entidades organizadoras estarían explorando dichos acuerdos comerciales, los que están siendo promovidos, principalmente, por diversas marcas.



La FIFA, organizadora de la Copa del Mundo, el torneo más importante en el fútbol, ya ha sido contactada por algunas empresas que vieron en la edición de Rusia 2018 distintos escenarios que pudieron haberse aprovechado publicitariamente, según menciona el medio internacional.



De hecho, la idea también la considerarían quienes se encuentran a cargo de las ligas de equipos de fútbol. La Liga española aparece como una de ellas, según una persona informada sobre las discusiones.



En relación al Mundial Rusia 2018, por ejemplo, Tim Crow, un asesor de marketing deportivo, proyectó que se tuvieron 27 minutos, aproximadamente, centrados en la asistencia por videoarbitraje (VAR).



Desde su perspectiva, el anuncio de avisos publicitarios en las semifinales de un torneo de alta audiencia puede llegar a costar hasta 600.000 libras esterlinas por minuto.



"Creo que es el mayor activo de patrocinio que ha creado el fútbol. La mayoría de la publicidad está en los lados laterales [del campo de fútbol], pero el VAR está en el medio del juego, parte del juego. Para un patrocinador, eso es un sueño hecho realidad", apuntó el asesor de marketing.



Si bien para referirse a cifras en específico se debe tener en cuenta el tamaño y la relevancia del torneo, Crow considera que el precio de publicitar durante los espacios generados por el VAR, en una competencia como la Copa del Mundo, superarían los 50 millones de libras esterlinas.



Debido a que el VAR irrumpe de forma abrupta durante el desarrollo de un partido, alargándose por algunos minutos, el experto en marketing deportivo refiere que "no hay duda de que si las marcas tuvieran la oportunidad de patrocinar [en este espacio], lo harían".



Otras disciplinas como el cricket y el fútbol americano tienen anunciantes en estos breves espacios, por lo que existen antecedentes de su funcionamiento. El Financial Times apunta que PepsiCo fue la primera marca en patrocinar el sistema de revisiones de cricket en el 2011.

FIFA reconoció que para el Mundial de Rusia 2018 recibió ofertas de anunciantes. Foto: Reuters

La idea de aprovechar esos breves minutos donde se revisan jugadas poco claras está en la órbita de las empresas desde hace algunos meses. Sin embargo, las organizadoras de torneos aún enfrentan el rechazo de una parte de la fanaticada por implementar esta tecnología en el deporte rey.



La FIFA ha reconocido la llegada de ofertas de publicidad, luego de introducir el VAR en Rusia 2018. Sin embargo, anunció que las rechazó, debido a que se tiene como una de las principales prioridades su desarrollo.



Por su parte, la Union of European Football Associations (UEFA) también descartó estar considerado en el corto plazo el patrocinio en torno al VAR.



Contactada por el Financial Times, La Liga, torneo de clubes de España, optó por no realizar comentarios sobre el tema, pero una fuente cercana a la entidad la etiquetó como una "posible oportunidad". La decisión dependerá de la Federación de Fútbol de España, que administra el arbitraje en dicho país.



En tanto, la Premier League inglesa, que implementerá el uso de desta tecnología desde la temporada 2019/20, precisó que es demasiado pronto para considerar operaciones de ese tipo. Al igual que la FIFA, su foco está en que el sistema funcione bien, según se menciona en el portal de noticias.



Por último, Nigel Currie, fundador de la asociación de consultoría de patrocinio de deportes NC, apuntó que es pronto para que las organizadoras de torneos trabajen en estos acuerdos. Factores como la disponibilidad de buenos contratos aparecen entre los principales temores. No obstante, valoró la oportunidad que presenta esta tecnología.



"Se necesita tiempo para implementar los sistemas y corregir los procedimientos y tiempos. [Sin embargo, el VAR representa] una gran nueva oportunidad para el fútbol [para desarrollar oportunidades para] mensajes comerciales", culminó.



