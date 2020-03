La tecnológica uruguaya ServiciosYa se hace internacional y se instala en Londres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa tecnológica uruguaya ServiciosYa alcanzó dimensión internacional: comenzó a operar en Londres desde una oficina en Paddington Central, donde también se encuentran compañías de gran porte como Microsoft, Vodafone, Visa y Splunk. Este hito lo obtuvo al ser seleccionada por un programa especial del Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, que la ayudó a instalarse en dicho país.

En concreto, Diego Sayanes, CEO de la compañía, ingresó el año pasado en el Programa de Emprendedor Global del Reino Unido, que busca emprendedores tecnológicos destacados de otras partes del mundo con potencial global. Fue el único uruguayo que accedió a este apoyo.

«La compañía instaló su headquarter en la capital del país, Uruguay pasó a ser una filial y la casa matriz británica. Inglaterra tiene un ecosistema de casi 80 empresas unicornio, es decir las tecnológicas que llegan a alcanzar un valor de US$ 1.000 millones; personal altamente calificado, algunas de las mejores universidades del mundo y acceso rápido a los países de Europa. Además, contamos con el respaldo del gobierno británico, cuya colaboración ha sido invalorable. Todo eso nos convenció de que se trataba de un excelente lugar con grandes posibilidades para poner nuestras oficinas y empezar a trabajar desde allá», indicó Sayanes.

El CEO de ServiciosYa, Diego Sayanes, junto al Country Manager, William Gaze.

Mientras que para Uruguay y la región la empresa se despliega bajo el nombre de ServiciosYa, en Reino Unido y el resto de Europa planea hacerlo como ServiceCity.

La firma ServiciosYa es un spin-off del Grupo RUA Asistencia, empresa detrás de las principales compañías de seguros, financieras, cooperativas, tarjetas de crédito y de seguridad. Actualmente brindan cobertura a más de 500 mil personas solo en Uruguay. Fundada en 2011 por Oscar Churi y Diego Sayanes, hoy emplea a unos 200 trabajadores en el país. «Al brindar un servicio, no improvisamos, sino que tenemos nueve años de experiencia y cerca de 1 millón de trabajos brindados», enfatizó Sayanes.

Una propuesta completa

ServiciosYa define su propuesta desde su nombre: permite resolver problemas como cortar el pasto, pintar la casa o reparar un electrodoméstico. Para usarla, solo se debe descargar la aplicación en el celular o ingresar a la plataforma web. En un par de clics se encuentra el servicio que se necesita, su costo, se fija la visita del técnico, según la conveniencia del usuario, y se abona el servicio a través de la app.

ServiciosYa se diferencia de otros modelos de negocios similares por trabajar solo con profesionales y no con particulares. «Enviaremos un técnico propio o una empresa debidamente constituida, que cuenta con probada experiencia en la tarea que realiza, con lineamientos de calidad previamente concertados. No se trata de alguien que tiene algún conocimiento de la tarea, sino de expertos. Esto nos permite generar un servicio de gran valor, tanto para el cliente como para nuestros profesionales», explicó Sayanes.

Las instalaciones de ServiciosYA Uruguay.

Hoy la empresa dispone de unos 2.000 proveedores de servicios en todo el país, que deben pasar por un proceso de selección muy riguroso, donde se chequean diferentes aspectos del candidato. «Para poder formar parte de nuestra Red, no es necesario que los técnicos paguen una cuota mensual de publicidad que les de derecho a estar en nuestro sitio. Al no tener ese compromiso, podemos elegir a los mejores proveedores y evitar enviar a aquellos que entendemos no cumplen con cierto estándar de calidad.»

El tipo de solicitudes que reciben pueden dividirse en dos grandes bloques. Por un lado, las emergencias (gente que se queda sin luz en la casa, o sufre una avería en su vehículo, una cerradura trancada). Por otro, aquellas tareas que se prefieren tercerizar en manos de profesionales, como la limpieza de la casa, que alguien vaya a lavar el coche al domicilio, el baño de la mascota, el armado de un mueble, fumigaciones u otros.

«Disponemos de una enorme casuística, pero la imaginación y las solicitudes pueden ser infinitas. Nuestro lema es dar respuesta, sin importar lo que necesiten, adaptándonos a las necesidades de los clientes», comentó.



Otro gran factor a favor es que los trabajos realizados tienen garantía: «Si luego de efectuado el servicio, el cliente tuviera algún reparo, volveremos la cantidad de veces que sea necesario para alcanzar su satisfacción, aunque esto implique el envío de un nuevo técnico. Pero si, aun así, no logramos colmar sus expectativas y no quedara conforme, le reembolsaremos el dinero», señaló. Este sistema establece una clara diferencia con otros modelos que, frente a una disconformidad, solo se puede dar una mala calificación al servicio recibido.

Sayanes precisó que cuando el cliente necesita un servicio, no quiere estar evaluando opciones, negociando precios con técnicos. «Su solicitud no se subasta a ver quienes cobran más o menos por resolver el problema. La persona sabe desde el vamos cuánto le va a costar el trabajo. Por un lado, protegemos al cliente asegurándole el envío de un profesional y, por otro, cuidamos el valor del trabajo de los técnicos. Es una experiencia práctica, que le da a los usuarios seguridad en el costo y confianza en quién va a realizar la tarea», aseguró.