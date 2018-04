Tendencias clave en sueldos y beneficios del mercado laboral

La remuneración a nivel gerencial en Uruguay está por debajo de sus países vecinos. Mientras que un gerente uruguayo gana por mes (sin contar con la remuneración variable) unos US$ 7.000, en Chile se acerca a US$ 10.000, en Argentina los US$ 9.000 y en Perú supera los US$ 8.000.



Así lo identificó la Encuesta de Remuneración Total de la firma Deloitte, que brinda a las organizaciones acceso a información detallada sobre el mercado laboral actual.



En promedio los cargos de alta dirección (gerencia general y directores de áreas funcionales) presentan un sueldo base nominal mensual que ronda los $ 420.000, los niveles gerenciales de unos $ 215.000 y los mandos medios de $ 123.000.



En este escenario local, Deloitte detectó que las industrias de tecnología y medios de comunicación junto con la financiera son las que ocupan los primeros lugares en cuanto a nivel de remuneraciones.



Pero más allá del sueldo fijo, a nivel mundial se tiende a motivar a sus empleados con algún incentivo y Uruguay no es la excepción. La tendencia muestra que se consolida la remuneración variable, lo que significa que se retribuye según el rendimiento o logro estimulando la productividad.



«Es también una manera de motivar al talento, brindando la posibilidad de ofrecer estructuras de remuneraciones más competitivas respecto al mercado a través del aumento del componente variable dentro del mix de remuneración total», sostiene Cecilia Laborde, senior manager de Consultoría en Capital Humano de Deloitte.



A su vez, estos esquemas pueden asociarse tanto a desempeños individuales como grupales, favoreciendo este último la sinergia y el trabajo en equipo, agregó.



En este sentido, el 83% de las empresas relevadas presenta algún esquema de remuneración variable para los cargos de alta dirección, gerencia, líderes de equipo, especialistas y personal de soporte (operarios con poca especialización o de primera experiencia laboral). Desde una perspectiva regional, la tendencia es aún mayor, en especial para posiciones con roles gerenciales y estratégicos en las organizaciones.



Sin embargo, la composición de la estructura de compensaciones en nuestro país continúa presentando un fuerte peso en el salario base y partidas garantizadas – en todos los niveles. «Si bien a medida que aumenta la jerarquía del cargo crece el peso de la remuneración variable, aún estamos lejos de las referencias regionales», puntualizó Laborde.



Incentivos Los beneficios más generalizados

Al diversificar en tipos de incentivos, se detecta que un 79% de las partidas variables reportadas en la encuesta son bonos por desempeño, seguidos por comisiones (10%) e incentivos a corto plazo (4%).



En lo que respecta a los beneficios comunes a todos los cargos, los principales son los relativos a la salud (ayuda por enfermedad, emergencia médica y seguro de vida), al horario de trabajo (flexibilidad u horario de verano), primas por nacimiento y matrimonio, comedor y canastas navideñas, entre otros.



Si se desglosa por cargos, para los de alta dirección y gerenciales priman las compensaciones que se relacionan con el automóvil, como pueden ser acceder a un vehículo de la compañía, combustible, estacionamiento y seguro del vehículo. Para los mandos medios y especialistas, los beneficios más generalizados son los asociados al celular, préstamos, apoyo para el estudio de idiomas, transporte y bonos o becas para la educación.



Estos factores son clave para la estabilidad laboral. «Entendemos que el principal desafío consiste en retener el talento, ofreciendo remuneraciones competitivas y desafíos profesionales, manteniendo la rentabilidad de las organizaciones, en un mercado que se está estabilizando, aunque manteniendo cierto dinamismo», comentó la ejecutiva.



En este contexto, la nueva ronda de negociación de Consejos de Salario (el 71% de los convenios vigentes vence en 2018) representa un gran desafío para la estrategia y gestión de remuneraciones, remató Laborde.

encuesta Nueva edición En julio, Deloitte publicará una nueva edición de su Encuesta de Remuneración Total, que revela datos sobre un amplio catálogo de cargos, prácticas remuneratorias, beneficios, políticas y prácticas de recursos humanos del mercado. Las organizaciones que se encuentren interesadas en participar de la misma pueden obtener información en [email protected] o en el sitio web www.deloitte.com.uy.