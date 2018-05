Tesla enfrenta demanda de US$ 2 mil millones por su camión

Nuevos problemas en el horizonte de Elon Musk y Tesla. A los malos ratos que ha debido sortear el multimillonario por la caída en el precio de las acciones de la firma y por no cumplir con las metas de producción de sus modelos eléctricos, el magnate tecnológico ahora deberá enfrentar una millonaria batalla legal.



Y es que Nikola, empresa especializada en el desarrollo de camiones de hidrógeno, interpuso una demanda en contra de Tesla por supuestamente infringir sus patentes en el diseño del Tesla Semi, el primer camión fabricado por la firma de Musk presentado en noviembre.



En la acción judicial, la compañía Nikola no solo defiende que las similitudes en el diseño "crean confusión en el mercado", sino que además dice que "han dañado la habilidad de la compañía de atraer inversiones y socios". Eso por eso que piden una indemnización equivalente a 1.700 millones de euros (unos US$ 2.036 millones).

