Tesla enfrenta nuevos problemas con exempleados: Los acusa de robar datos

En el transcurso de los últimos años Tesla ha enfrentado distintas polémicas con empleados y ex empleados por acusaciones de espionaje de ambos lados. Ahora, la empresa fundada por Elon Musk volvió a la carga al demandar a un grupo de cuatro ex trabajadores que actualmente se encuentran en Zoox, startup de tecnología autónoma.



Tesla asegura que estos empleados le robaron información patentada y secreta y que una vez que fueron contratados por Zoox, le entregaron todos esos datos a la startup. En concreto, según la prensa internacional, la denuncia dice que los acusados se fugaron "con documentos exclusivos de propiedad de Tesla útiles para su nuevo empleador".



El medio The Verge publica que los trabajadores supuestamente robaron información del sistema WARP de Tesla, plataforma de software para administrar datos de fabricación, almacenamiento, inventario, distribución y transporte.



"Estos materiales y conocimientos técnicos fueron desarrollados por Tesla durante muchos años, y con un gran costo", indicaron los abogados del gigante estadounidense.



El mismo sitio señala que el supuesto robo quedó al descubierto gracias a un correo que envió uno de los acusados en el que hay información detallada de "esquemas internos (de Tesla) y dibujos de líneas de los diseños físicos de ciertos almacenes de la empresa".