Tesla lanza el Model 3 más barato y anuncia novedades del Autopilot

El gigante de vehículos eléctricos Tesla realizó importantes anuncios durante los últimos días al confirmar que inició formalmente la venta del Model 3 más económico, a un valor de 35 mil dólares, además de que realizará cambios a su estrategia de ventas y entregó novedades respecto al controvertido Autopilot.



El Model 3 accesible llega a un precio de 35 mil dólares y la versión estándar cuenta con una autonomía de unos 354 kilómetros y es capaz de alcanzar una velocidad de unos 210 kilómetros por hora y de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.



Este vehículo también contará con una versión Standard Range Plus, con 390 kilómetros de autonomía y que puede alcanzar una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora. El precio de esta variante en Estados Unidos se sitúa en 37.000 dólares.



Y para lograr este precio, Tesla también anunció el cierre de la mayoría de sus tiendas físicas y concentrará todas sus ventas a través de internet.



"Tesla está cambiando las ventas mundiales exclusivamente hacia lo 'online'", explicó la compañía, que resaltó que el cliente puede comprar su auto en EE.UU. por teléfono en "un minuto", una capacidad que "pronto" se extenderá en todo el mundo.



La firma automovilística destacó que los clientes pueden devolver su auto una semana después de haberlo recibido o si no ha hecho más de 1.600 kilómetros. "Casi literalmente, puedes comprar un Tesla, conducir cientos de kilómetros en un viaje de fin de semana con los amigos y luego devolverlo gratis", aseguró la empresa.



"Durante los próximos meses, cerraremos muchas de nuestras tiendas, quedando un pequeño número en lugares de elevado tráfico. Lo importante que deben entender los clientes en Estados Unidos es que, con las ventas 'online', cualquier persona en cualquier Estado puede comprar un Tesla de forma rápida y sencilla", aseguró la empresa.



Finalmente el gigante automovilístico también entregó novedades respecto al Autopilot. Según explicó la prensa internacional, a partir de ahora "Tesla ofrecerá el sistema en dos paquetes: "el modo regular, con dirección automática en autopistas y control de crucero sensible al tráfico; y el modo de auto-conducción completa que guía al automóvil desde la rampa de acceso a la rampa de salida al sugerir y hacer cambios de carril, navegar por los intercambios de carreteras y tomar salidas de manera proactiva", publicó Gizmodo.



Pero como si fuera poco, desde Tesla también se aventuraron a proyectar que para final de año estará disponible el modo de autoconducción completa que permitirá a los conductores activar el sistema “en entornos urbanos complejos".