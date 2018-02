Tesla mantiene sus objetivos de producción del Model 3

Tesla mantuvo este miércoles sus objetivos de producción de su Model 3, al señalar que ha avanzado en la resolución de los problemas de fabricación.

Aunque el fabricante de vehículos eléctricos registró la peor pérdida de su historia en el cuarto trimestre del año pasado, perdió menos dinero a lo pronosticado por los analistas.

Tesla registró una pérdida neta trimestral de US$ 675,4 millones, un récord. Cada acción, sin tener en cuenta elementos excepcionales, vale US$ 3,04, menos de los US$ 3,12 esperados por los mercados.

Tras modificar varias veces sus objetivos de producción, la compañía liderada por el magnate Elon Musk garantizó producir 2.500 ejemplares del Model 3 por semana en el actual trimestre y 5.000 por semana a finales del segundo trimestre.

Tesla aclaró de todas formas que su previsión inicial de fabricar 10.000 unidades al mes es factible a medio plazo.

Entre sus futuros proyectos está sacar al mercado un camión semirremolque eléctrico y su red de estaciones de carga.

El volumen de negocio trimestral avanzó 44% a US$ 3.300 millones debido a un alza del 35% de la entrega de vehículos.