Tesla perdió US$ 1.100 millones en el primer semestre de 2019

Tesla señaló este miércoles que en el segundo trimestre de 2019 perdió US$ 408.334 millones, un 43% menos que hace un año. Pero las pérdidas del segundo trimestre fueron tres veces superiores a lo previsto por los analistas.



Las pérdidas se producen a pesar de que los ingresos de la compañía de Elon Musk aumentaron en los seis primeros meses a US$ 10.891,140 millones, un 47% más que en el primer semestre de 2018.



Pero los ingresos del segundo trimestre, de US$ 6.349,676 millones, fueron también inferiores a lo que esperaban los mercados, por lo que las acciones de Tesla cayeron cerca de un 10% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa neoyorquina tras la divulgación de los resultados.



Tesla explicó que los ingresos por ventas de automóviles se situaron en US$ 5.168 millones en el segundo trimestre y US$ 8.676,768 millones en el primer semestre.



La compañía también aumentó su efectivo y equivalentes a US$ 4.954 millones en el segundo trimestre, un 34% más que lo amasado en 2018, gracias a que las mejoras operacionales y el aumento de las entregas generaron US$ 614 millones de efectivo.



Además, Tesla obtuvo US$ 2.400 millones como resultado de una oferta pública de bonos convertibles.



Tesla afirmó que este nivel de liquidez "nos pone en una posición cómoda a medida que nos preparamos para lanzar la producción del Model 3 en China y del Model Y en Estados Unidos".



La compañía también afirmó que prevé que el Model Y, un todocaminos SUV compacto, "será más rentable" que el Model 3.



En el segundo trimestre, Tesla entregó la cifra récord de 95.356 vehículos, lo que la empresa calificó en un comunicado como "un importante hito que representa el rápido progreso en la gestión de la logística global".



De esta cifra, 77.634 unidades fueron vehículos del Model 3, la mayor cifra en un trimestre en la historia de la compañía.



Tesla terminó señalando que mantiene sus previsiones de entregar este año entre 360.000 y 400.000 vehículos.



En base a EFE