Tesla pide US$ 167 millones a exempleado acusado de sabotaje

Tesla busca ganar más de US$ 167 millones en una demanda contra Martin Tripp, ingeniero de procesos y uno de sus exempleados, de acuerdo a unos documentos legales que filtró la defensa de Tripp.



La demanda, que fue presentada en junio de este año, acusa a su exempleado de hackear información confidencial de la compañía y dársela a personas fuera de la misma. En agosto, Tripp presentó una contra demanda negando las acusaciones y alegando difamación por parte de la empresa.



Robert Mitchell, uno de los abogados de la firma Tiffany and Bosco que representa a Tripp en el caso, aseguró a Business Insider que los reclamos de Tesla por US$ 167 millones son "absurdos".



Por su parte, los abogados que representan al fabricante de autos eléctricos declinaron hacer comentarios.