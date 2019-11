Tesla presenta de manera oficial su primera pick-up: Un vehículo blindado y futurista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de meses de especulaciones y rumores, Tesla presentó de manera oficial su primera pick-up eléctrica, un vehículo con una carrocería gris metálico de diseño angular futurista que se asemeja a un blindado y apunta a competir en el sector que representa la mayor parte de las ganancias de las automotrices de Detroit.



Con un precio que va desde los US$ 39.900, la Cybertruck es menos costosa que lo estimado inicialmente, pero su inusual diseño podría limitar las ventas en un segmento popular que ha sido símbolo de un estilo de vida estadounidense práctico y rudo, indicó la prensa internacional.



En el evento de lanzamiento en Los Ángeles, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que otras versiones tendrán precios de 49.900 y 69.900 dólares y agregó que el modelo más costoso ofrecerá un rango de desplazamiento de 800 kilómetros.



En comparación, el actual rango máximo de un vehículo Tesla es de 600 kilómetros para su sedán Model S. La compañía espera que la producción comience cerca de fines de 2021.

Fabricada con acero inoxidable ultra duro, que según Musk es a prueba de balas, la carrocería angulada de la camioneta de cuatro puertas y seis asientos va sobre un juego de enormes ruedas. Tiene ventanas polarizadas hechas con vidrio blindado y una delgada línea blanca continua que reemplaza a los faros al frente.



"Las camionetas han sido iguales por mucho tiempo, como unos 100 años", declaró Musk, mientras el público se reía de una serie de imágenes que mostraban los diseños de las camionetas a lo largo de las décadas. "Nosotros necesitamos algo diferente".



La afirmación de Musk de que el exterior de la Cybertruck "no se rayará ni abollará" pareció ser corroborada después de que lo golpearon con un mazo. Pero en un error que generó burlas en internet, las ventanas de vidrio blindado se trizaron cuando les arrojaron bolas de metal. "Espacio para mejorar", dijo Musk, aunque destacó que el vidrio no se rompió por completo.



El vehículo es el primer intento de Tesla por ingresar al sector de las camionetas, un mercado dominado por la F-150 de Ford Motor Co, junto a modelos de General Motors Co y Fiat Chrysler Automobiles NV.