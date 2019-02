Tesla reduce el precio de su sedan Model 3 por segunda vez este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La compañía está aumentando la producción del Model 3 para hacerlo más accesible para los compradores de automóviles convencionales. Tesla también ha estado recortando costos en un intento por generar ganancias este año.



Un crédito fiscal que le daba Estados Unidos a Tesla comenzó retirarse gradualmente en enero, lo que elevó el precio de sus automóviles en US$ 3.750. Tesla dijo que había reducido el precio del Model 3 en US$ 1.100, luego de recortarlo hasta en US$ 2.000 en enero.



El cambio deja el precio básico de un Model 3 en US$ 42.900, aún muy por encima del precio de US$ 35.000 que el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, había prometido originalmente.



Musk le dijo a un usuario de Twitter que la compañía está "haciendo todo lo posible" para reducir el precio base del Model 3 a US$ 35.000 sin créditos. "Es un trabajo súper duro", escribió.



El multimillonario ha estado en los últimos meses impulsando iniciativas de reducción de costos, como recortar empleos y terminar un programa para clientes. Tesla dijo en un comunicado que la finalización del costoso programa le permitió reducir el precio del Model 3.



[EN BASE A REUTERS]