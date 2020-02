Tesla supera los US$ 900 por acción y pulveriza expectativas anuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La firma de automóviles eléctricos Tesla volvió a superar este miércoles la barrera de los US$ 900 por acción con un precio por título de US$ 917 tras haber llegado a subir más de un 9% a lo largo de la sesión —cerró a 6,88%— y pulverizó en un solo día las expectativas anuales de crecimiento bursátil de los inversores.

Tesla, que hace una semana anunció una oferta pública y masiva de acciones para recaudar unos US$ 2.000 millones, ha encadenado una semana de importantes subidas en el parqué neoyorquino, que ha recibido los resultados con algo de sorpresa.



Mientras que al comienzo de la semana pasada las acciones de Tesla se situaban alrededor de los US$ 780 por acción, a lo largo de la sesión de hoy se acercó a los US$ 930 por activo, cerrando a 917.



Analistas de la firma de inversión Piper Sandler han señalado que la expansión de la compañía de Elon Musk a otras nuevas áreas relacionadas con las energías renovables podrían ayudar a aumentar el precio de sus acciones.



En este sentido, los expertos auguran que el interés de Tesla en el desarrollo de productos relacionados con baterías y productos de negocio vinculados a la energía solar, que ahora mismo solo representa el 10% de su actividad, podría alcanzar en un futuro la importancia que ahora mismo tiene la venta de sus automóviles.



Las acciones de Tesla, a la que los analistas acostumbran a rodear con un halo de incertidumbre y volatilidad, se han disparado en lo que va de año, con una subida de aproximadamente el 100% en apenas dos meses, pese a algunos días de turbulencias y fuertes retrocesos.



La compañía, que todavía no ha cerrado ningún ejercicio con beneficios, anunció recientemente que "2019 fue un punto de inflexión en el que redujo sus pérdidas un 27 hasta los US$ 775 millones, y que en cambio aumentó sus ingresos un 14,5%, hasta los 24.578 millones, de los que la mayor parte procedieron de la venta de coches eléctricos.