Tim Cook asegura que no está preocupado por una guerra comercial entre EE.UU. y China

El sucesor de Steve Jobs a la cabeza de Apple no está preocupado por la tensión comercial entre EE.UU. y China. Así lo dijo en una entrevista con el portal CNN Money, en la que aseguró que espera que el iPhone no sea castigado con un arancel a causa de las crecientes tensiones comerciales entre ambas potencias. "No creo que apliquen un arancel al iPhone", dijo Tim Cook . "Basándome en lo que me dijeron y en lo que veo, simplemente no creo que eso suceda", añadió.



El CEO de la compañía también agregó que nadie ganará por una guerra comercial entre los dos países, esperando que ambos gobiernos aclaren sus diferencias cuando calculen las consecuencias.



Por otra parte, Cook también dijo que en Apple "no nos dedicamos a monetizar sus datos personales y que la privacidad es un derecho humano y que siempre será respetado por la compañía".