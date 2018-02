Uno a Uno con Tomás Bameule, director de La Baguala

Situada a 25 minutos del Centro de Montevideo, La Baguala atrae con una singular propuesta que combina campo y playa en un mismo lugar. A su atractivo natural, el establecimiento ofrece diferentes servicios a sus huéspedes como un centro ecuestre, piscina y la carta de su restaurante, supervisado por el chef y comunicador Sergio Puglia.

Transformar el casco de la ex estancia Mailhos en un hotel de campo demandó una inversión estimada de entre US$ 10 millones y US$ 13 millones, comentó el ejecutivo.

En esta temporada de verano el hotel incrementó sus reservas en un 10%, mientras que el proyecto inmobiliario ya concretó sus primeras ventas.

Bameule señaló que la expectativa es ampliar la oferta de actividades y propuestas del hotel fuera de temporada, a través de eventos corporativos y fiestas particulares. Incluso no descarta a futuro agregar habitaciones. De todos modos, aclaró que la venta de las 112 chacras que tiene el predio —cuya cotización oscila entre los US$ 200.000 y US$ 600.000— es el negocio principal del emprendimiento.

En su análisis, el ejecutivo considera que "hay bastante por hacer hacia el Oeste de Montevideo" en materia de servicios. "En tanto haya más gente (en la zona) eso traerá más hospitales, colegios, supermercados. Tenemos cerca algunos comercios pero estaría bueno que existiera más desarrollo", apuntó.

Nació en Buenos Aires, tiene 43 años. Es licenciado en Comercialización por la Universidad de Palermo y tiene un MBA de la Universidad de West Minister de Londres. Está casado, tiene tres hijos y su hobby es ver partidos de rugby.

