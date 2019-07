"Toy Story 4" genera un aumento sorpresivo de ingresos para Mattel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fabricante de juguetes Mattel aumentó sus ingresos por el éxito de la última película de "Toy Story 4" que implusó de la demanda por sus figuras de acción y a que un cambio de imagen de Barbie elevó las ventas de la muñeca.



También logró su objetivo de ahorro de costos para todo el año seis meses antes de lo previsto y registró menos pérdidas, ya que la compañía se benefició de hacer juguetes para grandes películas de Hollywood y de revitalizar la marca Barbie de 60 años con variantes basadas en celebridades y modelos a seguir.



Las ventas mundiales en el negocio de figuras de acción, juegos de construcción y juegos aumentaron más del 20% en el segundo trimestre, mientras subieron alrededor del 9% en la unidad de Barbie.



"Toy Story 4" gira alrededor de un grupo de juguetes, cuyas voces son interpretadas por estrellas de Hollywood como Tom Hanks y Tim Allen, y ha recaudado más de 860 millones de dólares en todo el mundo.



Mattel está trabajando para convertirse en el "socio preferido" de más compañías de entretenimiento, dijo a Reuters el presidente ejecutivo Ynon Kreiz.



"Históricamente, no era un área en la que estuviéramos enfocados, pero en el futuro buscamos hacer más. El éxito de 'Toy Story' es un ejemplo de nuestras capacidades", agregó.



Hasbro Inc, el rival de Mattel, también superó esta semana las ganancias trimestrales y las estimaciones de ventas por la demanda de juguetes de acción basados en "Avengers: Endgame", lo que refleja el alejamiento de la industria del juguete del desarrollo original para enfocarse en los grandes títulos del entretenimiento para atraer la atención de los niños.



Los ingresos del segundo trimestre de la compañía aumentaron un 2,3% a US$ 860,1 millones, pese a que los analistas estimaban en promedio una caída del 3,3%.



