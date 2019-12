Toyota matricula en España su primer vehículo de hidrógeno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Toyota ha matriculado en España la primera unidad del Mirai, su vehículo de pila de combustible, que utiliza el hidrógeno como fuente de energía, aprovechando la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima (COP25), ha informado la compañía..



La marca japonesa ha aprovechado El Mirai, que en japonés significa futuro, es fruto de los más de 25 años de investigación que el fabricante nipón lleva dedicando a la búsqueda de una alternativa de movilidad cero emisiones



Esta berlina se caracteriza por que no emite dióxidos de carbono ni contaminantes a la atmósfera, ya que de su tubo de escape solo sale vapor de agua.



Utiliza el hidrógeno como fuente de energía para generar, dentro de la pila de combustible, la electricidad necesaria para alimentar el motor eléctrico.

Su tiempo de repostaje es de entre 3 y 5 minutos

Este tiempo es similar al de un vehículo de combustión convencioonal, por lo que su uso no supone un cambio de hábitos para los conductores, similar al de un vehículo de combustión, similar al de un vehículo de combustión convencional, por lo que su uso no supone un cambio de hábitos para los conductores, destaca Toyota.



Debido a que en España no existe una red pública para la recarga de estos vehículos, Toyota España, Enagás -junto con su filial Enagás Emprende- y Urbaser van a poner en marcha en Madrid la primera estación de repostaje de hidrógeno para vehículos de pila de combustible.



Además, en 2020 Toyota pondrá en circulación una flota de 12 Toyota Mirai, que utilizarán esa hidrogenera para repostar.