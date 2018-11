Toyota Uruguay hace historia con un triunfo redondo en Argentina

Este fin de semana no fue uno más para el automovilismo uruguayo. Por primera vez, el Campeonato Nacional de Superturismo se realizó fuera del país, y miles de personas presenciaron la carrera histórica desde las tribunas del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.



Toyota fue el gran ganador de la etapa. Su piloto Fernando Etchegorry obtuvo el primer lugar de la gran final, seguido del otro piloto del equipo, Gonzalo Reilly, dándole así a la escudería un histórico 1-2 en el podio.



Los días previos ya habían mostrado signos auspiciosos. Etchegorry fue el más rápido del viernes ganando la segunda serie de clasificación, y Reilly hizo lo mismo el sábado, logrando así el derecho a largar la final desde el primer lugar de la grilla.



En la gran final del domingo Reilly hizo una estupenda largada apoderándose de la vanguardia en las primeras vueltas, escoltado por el piloto de Citroen Guillermo Laguardia y Etchegorry. Así se mantuvieron las posiciones en los primeros giros, con Rodrigo Aramendía de Peugot en la cuarta posición y André Lafón en la quinta.



En la sexta vuelta, Etchegorry logró superar a La guardia y trepar al segundo lugar, mientras el resto de los pilotos trataba de no perder distancia. El ganador se mantuvo parte de la carrera como escolta, hasta que finalmente en plena recta principal logró superar a Reilly, apoderándose de la primera posición y sumando diferencias.



Las últimas vueltas no presentaron mayores exigencias al líder, que así obtuvo la victoria final en Buenos Aires. Con una gran carrera, Reilly culminó segundo y Laguardia tercero.



Esta victoria es fundamental para Toyota, ya que con ella Etchegorry recupera el liderazgo del campeonato y llega a la fecha final el 7 de diciembre en al autódromo de El Pinar con una ventaja de dos puntos sobre su escolta Rodrigo Aramendía.



“Es un triunfo muy importante para nosotros dado que es la primera vez que el Superturismo uruguayo pisa tierras argentinas. Venía convencido de que los autos de Toyota iban a tener una mejora importante, y esto se notó de principio a fin de la etapa, con un auto que se mostró muy rápido y me permitió disfrutar la carrera. En lo personal, es una victoria que me va a quedar marcada para toda la vida”, explicó Fernando Etchegorry.



Y concluyó. “Este año se están cumpliendo los cincuenta años de Toyota y Ayax y haber podido regalarle el 1 y 2 en el podio me pone muy contentos, por todo el apoyo que nos dan como equipo. Queremos que la marca siga siendo líder tanto en el mercado como en la pista, y vamos a hacer todo lo posible para ganar el campeonato”.