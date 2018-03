Toys 'R' Us anuncia oficialmente la liquidación de su negocio en EE.UU.

Toys 'R' Us anunció ayer oficialmente su intención de comenzar a liquidar todo su negocio en Estados Unidos y Puerto Rico, un movimiento que previsiblemente llevará al cierre de las 735 tiendas que tiene allí y que deja en el aire el futuro de cientos de establecimientos en otros países.



La compañía, que en septiembre se había acogido a un proceso de bancarrota, presentó este jueves el plan ante un tribunal de quiebras estadounidense.



La decisión, según explica en esos documentos, llega después de que sus principales acreedores hayan determinado que la mejor forma de recuperar lo que se les debe es liquidar el inventario de las 735 tiendas que quedan en EE.UU. y proceder a un cierre ordenado de las operaciones en el país.



En un comunicado, Toys 'R' Us dijo que dará más detalles de sus planes de liquidación a corto plazo.



Además, confirmó que está llevando a cabo un proceso de "reorganización y venta" de sus operaciones en Canadá, Asia y Europa Central, incluidas Alemania, Austria y Suiza.



Mientras tanto, los negocios en España, Portugal, Francia, Polonia y Australia "están considerando sus opciones a la luz de este anuncio, incluyendo posibles procesos de venta en sus respectivos mercados", señaló la compañía.



Hoy, la cadena de jugueterías ya había dicho que estaba estudiando su viabilidad en España, así como la posibilidad de vender el negocio en el país, donde cuenta con 53 tiendas y 1.600 empleados.



Lo hizo después de que el máximo responsable de la empresa, David Brandon, considerara este miércoles probable la liquidación de las operaciones españolas y en otros países, según una conferencia con empleados a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.



Este miércoles, la empresa había anunciado que cerrará todas sus jugueterías en el Reino Unido durante las próximas seis semanas, una decisión que dejará a más de 3.000 personas sin trabajo.



Toys 'R' Us dijo ayer que, como parte de sus negociaciones para vender su negocio en Canadá, está discutiendo la posibilidad de traspasar 200 establecimientos en EE.UU. junto a las tiendas del país vecino.



Mientras las conversaciones continúan, sin embargo, la empresa solicitó permiso al tribunal de quiebras para liquidar el inventario de todas sus jugueterías estadounidenses, con la posibilidad de dar marcha atrás en el caso de aquellas incluidas en la operación canadiense.



En un comunicado, Brandon se declaró hoy "muy decepcionado" por la situación, pero dejó claro que Toys 'R' Us ya no dispone de "apoyo financiero" para continuar su negocio en EE.UU.



"Estamos por ello implementando un proceso ordenado para cerrar nuestras operaciones en EE.UU. y buscaremos ventas o reorganizaciones de algunos de nuestros negocios internacionales, mientras otros negocios internacionales consideran sus opciones", añadió.



En todo el mundo, Toys 'R' Us cuenta con unas 1.600 tiendas y con aproximadamente 60.000 empleados, una cifra que se dispara a más de 100.000 durante el periodo navideño.



Según los analistas, el anuncio de la cadena tendrá un importante impacto no sólo para los empleados, sino también para los fabricantes de juguetes, que se pueden quedar sin uno de sus mayores distribuidores.



Las acciones de Mattel en la Bolsa de Nueva York perdían hoy más de un 2,93 % pasada la media sesión, mientras que las de Hasbro retrocedían un 1,27 %.