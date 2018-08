Los trabajadores de Pirelli en Venezuela denuncian el cierre de la empresa sin aviso

Esta situación se presenta cuando se cumple exactamente una semana de la puesta en marcha de una serie de medidas económicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro entre las que se cuenta el aumento del salario mínimo 35 veces su valor anterior.



"El día de hoy (por ayer) vinimos todos a prestar el servicio en nuestro turno acostumbrado, la fábrica le puso un candado a la entrada de la empresa, no permitió la entrada de los trabajadores a sabiendas de que nosotros sabíamos que no hay materia prima, que la fábrica se iba a paralizar", dijo a periodistas el sindicalista Luis Álvarez.



El trabajador señaló que pese a que los empleados tenían conocimiento de la situación con la materia prima, siempre se presentaban en la fábrica para "resguardar las instalaciones".



"Nos preocupa que la empresa no vaya a abrir sus puertas", dijo y aseguró que con este cierre unos 5.000 trabajadores se verían afectados.



"Hasta el 31 de julio del año en curso hemos fabricado 51.953 neumáticos (...) esto representa 7,4% de la producción", indicó.



También recordó que las fábricas de Pirelli especializadas en la confección de neumáticos para autobuses y de motocicletas están paralizadas desde hace dos años.



Dijo que con la "superinflación" que sufre el país los salarios se han hecho polvo y ahora nadie gana lo suficiente "para comprar medio kilo de queso", de ahí la angustia de quedarse sin el único pequeño ingreso que les pagaban en la fábrica.



Hace un mes, el sindicato de Pirelli explicó que desde 2015 la planta trabaja a menos del 50% de su capacidad pero este año llegaron al 7%.



"Terminaremos el año con 80.000 neumáticos de un millón que se producían antes", agregó entonces el representante sindical.



El sindicato dijo en ese momento que no tiene sentido "que importen cauchos (llantas) y carros cuando las empresas aquí están paralizadas" por lo que aseguró "radicalizarán las protestas (...) porque ya no soportamos más".



Hasta el momento Pirelli no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.