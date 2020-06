Tres aerolíneas inician acciones legales contra la cuarentena en Reino Unido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las aerolíneas British Airways, easyJet y Ryanair han emprendido acciones legales contra la política de cuarentena de catorce días que el Gobierno británico pretende imponer a partir del próximo lunes a los viajeros internacionales.

Las aerolíneas han reclamado además este viernes que el Ejecutivo del Reino Unido vuelva a la anterior política de cuarentena, que comenzó a aplicarse el 10 de marzo y se limitaba a los pasajeros procedentes de países "de alto riesgo".



"Sería la solución más práctica y eficaz y permite a los funcionarios centrarse en otros temas más importantes derivados de la pandemia, al tiempo que pone al Reino Unido en línea con gran parte de Europa, que abrirá sus fronteras a mediados de junio", han dicho las aerolíneas en un comunicado conjunto recogido por EFE Dow Jones.



La Comisión Europea recomendó el jueves que los países de la Unión Europea levanten las fronteras dentro del bloque el lunes, 15 de junio. Reino Unido no ha coordinado sus decisiones sobre los viajes con la Unión Europea.



Las aerolíneas aseguran que la actual política de catorce días tendrá efectos devastadores sobre el turismo en Reino Unido y sobre la economía en general y que destruirá miles de empleos.



Añaden que no se ha consultado y que no hay evidencias científicas que justifiquen una política tan severa y que el Gobierno británico está prohibiendo los viajes desde y hacia países con tasas de infección más bajas que las de Reino Unido.



Las empresas han solicitado que su recurso judicial se aborde cuanto antes.