Trump contra Amazon: la acusó de no pagar impuestos y provocar quiebra de minoristas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el jueves al gigante minorista Amazon de no pagar suficientes impuestos, de aprovecharse del sistema de correos del país y de provocar la quiebra de minoristas más pequeños, sin ofrecer evidencias para respaldar sus críticas ni sugerir acciones específicas que pueda adoptar.



Trump ha atacado a Amazon y a su presidente ejecutivo, Jeff Bezos, varias veces y su más reciente comentario en Twitter fue publicado un día después de que el sitio de noticias Axios dijo que el mandatario está obsesionado con la minorista online más grande del mundo y que quiere contener su creciente poder, posiblemente con leyes federales antimonopolio o de competencia.



"Expresé mis preocupaciones sobre Amazon mucho antes de la Elección. A diferencia de otros, ¡pagan pocos o ningún impuesto a gobiernos estatales y locales, usan nuestro Sistema Postal como su Chico de los Mandados (causando tremendas pérdidas a EEUU) y están dejando sin trabajo a miles de minoristas!", indicó Trump en una publicación en Twitter temprano el jueves.



Las acciones de Amazon llegaron a caer un 4,5% el jueves, pero se recuperaron y cerraron con un avance de poco más de 1%. Los títulos bajaron un 5% el miércoles tras el reporte de Axios. Amazon declinó comentar sobre la publicación de Trump en Twitter.



Los ataques de Trump contra Amazon reflejan un debate más amplio sobre su efecto en la economía de Estados Unidos.



Amazon emplea a muchos de sus 566.000 empleados a tiempo completo y a medio tiempo en Estados Unidos y ha permitido a algunos pequeños vendedores aumentar sus actividades con su servicio, pero también ha sido culpada por algunos de provocar la quiebra de tiendas físicas debido a que más personas compran por Internet.



La empresa con sede en Seattle ha prometido crear otros 50.000 nuevos empleos con la inversión de US$ 5.000 millones en una segunda sede en América del Norte, cuya localización ha provocado una feroz competencia entre gobiernos estatales y locales.



Trump no tiene planeadas nuevas políticas que afecten a Amazon, dijo una funcionaria de la Casa Blanca, que agregó que el mandatario se refirió al asunto en reacción a los reportes de prensa publicados esta semana.



Bezos es también dueño de The Washington Post, que ganó un premio Pulitzer el año pasado por una investigación de las donaciones de Trump a obras benéficas.



Pese a todo, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Raj Shah, rechazó la idea de que las críticas de Trump formen parte de un rencor personal.



"Muchas personas han hecho esto, respecto a Amazon, sobre personalidades y el presidente ejecutivo de Amazon. Estamos hablando de Jeff Bezos", dijo el jueves en el canal Fox News. "Tiene que ver sobre política", aseguró.