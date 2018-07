Trump espera un acuerdo "muy positivo" con la Unión Europea sobre comercio

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que espera alcanzar un acuerdo "muy positivo" con la Unión Europea (UE) y remarcó que espera "competencia en igualdad de condiciones" al recibir a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (CE), en medio de crecientes tensiones comerciales.



"Queremos competencia en igualdad de condiciones para nuestros productores (...) Con la UE o con otros, tiene que haber un acuerdo recíproco al mínimo, y estamos trabajando en eso y creo que estamos logrando tremendos avances", dijo Trump ante Juncker en la Casa Blanca.



El mandatario adelantó que espera "algo muy positivo" tras el encuentro bilateral, y agregó que "si no hubiese aranceles, ni barreras, ni subsidios, EE.UU. estaría extremadamente contento".



Por su parte, Juncker aseguró que ambas partes son "aliados cercanos, no enemigos" e instó a trabajar para lograr rebajar las barreras arancelarias.



"Somos socios y aliados cercanos, no enemigos. Debemos concentrarnos en bajar los aranceles, no en subirlos", afirmó Juncker, en referencia a la críticas vertidas por Trump, quien calificó a la UE de "oponente" en materia comercial.

El presidente de la CE recordó, además, la importancia de que las conversaciones entre la UE y EE.UU. lleguen a buen término, ya que "representan la mitad del comercio mundial".



La visita de Juncker a Washington está rodeada de gran expectación tras el cruce de acusaciones y la imposición de aranceles por parte de Trump a las importaciones de acero y aluminio europeo, a las Bruselas replicó con medidas idénticas a diversos productos estadounidenses, como motocicletas y pantalones vaqueros.



El presidente de EE.UU. ha insistido en los últimos meses en la necesidad de que la UE acceda a sus exigencias de facilitar el acceso de productos estadounidenses al mercado europeo, y ha amenazado con aplicar aranceles de hasta un 20 % a las importaciones de automóviles europeos si no hay concesiones.