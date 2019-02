UAG quiere dejar de cotizar en la Bolsa de Valores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa Union Agriculture Group (UAG) -una de las mayores firmas agropecuarias- convocó a una asamblea de accionistas para el próximo 11 de marzo, para tratar la “conversión de sociedad anónima abierta en sociedad anónima cerrada” y la “cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro de Emisiones de Valores de Oferta Pública”, según la convocatoria publicada en el Diario Oficial.

Actualmente hay ocho sociedades que tienen parte o todo su capital abierto en la Bolsa de Valores de Montevideo. UAG lo hizo el 5 de mayo de 2013 cuando abrió todo su capital, que en ese entonces alcanzaba a US$ 420 millones.



El impulsor de ello fue su entonces director (renunció a mediados del año pasado) y accionista, Juan Sartori (actualmente precandidato a presidente en el Partido Nacional).



Actualmente, (según la información disponible en el Banco Central) UAG es propiedad en un 86,77% de Agriculture Investment Group Corp. y en un 10,86% de ET Las Cecilias AARL. Por lo que se desprende que el 2,37% restante está en manos de otros accionistas.



Si la asamblea de accionistas aprueba volverse una sociedad cerrada, UAG no se verá obligado a hacer públicos sus balances, resultados, comunicaciones sobre deudas, etc.



Ayer UAG emitió un comunicado en el que señaló que culminó “el primer semestre del año fiscal 18-19 con resultados operativos positivos y en línea con las proyecciones realizadas por la gerencia, luego de consolidada la reestructura del modelo de negocios”. Aunque, no dio ninguna cifra respecto a cuál fue ese resultado ni tampoco informó del resultado integral.



De hecho, en el primer trimestre del ejercicio 18-19, la empresa también tuvo un resultado operativo positivo, pero el resultado integral (que toma en cuenta todo) dio pérdidas por US$ 1.234.858.



La empresa también destacó que “el nivel de endeudamiento financiero de la sociedad se ha reducido de US$ 88,0 millones a US$ 58,2 millones en el último año y medio, deuda bancaria que se encuentra vigente y reestructurada y que será saldada a tres años tal cual fue pactado con las instituciones financieras que, además, cuentan con hipotecas sobre campos valuados en más de US$ 167 millones”.



“Respecto de la deuda con el Banco República (BROU), la compañía ha pagado a este banco la suma de US$ 8,8 millones en octubre de 2018, reestructurando el saldo a tres años con pagos en dos cuotas anuales”, agregó. De hecho, otro de los puntos de la asamblea de accionistas de UAG es “tomar conocimiento del contenido del nuevo convenio de refinanciación firmado con el BROU”.



El País dio cuenta el pasado 5 de febrero, que UAG firmó un convenio de pago con el BROU por US$ 38,4 millones y que esto se dio, después que el banco trabara un embargo genérico contra la empresa, según los documentos publicados en el Banco Central.



A fin de 2018, según la Central de Riesgos del Banco Central -que aún no computó el convenio-, UAG figuraba como deudor categoría 5 para el BROU ( “deudor irrecuperable”).