Uber y Alphabet invierten en servicio de alquiler de bicicletas Lime

El servicio de alquiler de bicicletas Lime dijo el lunes que recaudó US$ 335 millones de un grupo de inversores que incluyen a la firma de transportes Uber Technologies Inc y a Alphabet Inc.



Uber operará con Lime como un socio estratégico en el espacio de monopatines eléctricos y las empresas trabajarán juntas para compartir sus marcas y volver disponible el servicio de los monopatines de Lime en la aplicación de Uber.



La ronda de inversiones fue liderada por GV, previamente conocida como Google Ventures, y otros nuevos inversores incluyen a IVP, Atomico y Fidelity Management and Research Company, dijo Lime en una publicación en un blog.



La más reciente ronda de recaudación de fondos da a Lime, con sede en California, un valor de US$ 1.100 millones, reportó Bloomberg anteriormente el lunes.



Bird, rival de Lime en el sector de monopatines eléctricos, recaudó US$ 300 millones en junio en una ronda liderada por Sequoia Capital, lo que dio a la empresa un valor de unos US$ 2.000 millones.



Los inversores existentes de Lime, incluidos Andreessen Horowitz y GIC de Singapur, también participaron de la más reciente ronda de financiamiento.



Uber acordó previamente este año comprar el servicio de bicicletas eléctricas JUMP Bikes y estuvo entre las empresas que solicitó un permiso de monopatines en San Francisco en junio.



Lime, que opera servicios de bicicletas y monopatines en unas 60 ciudades y campus universitarios de Estados Unidos, ha lanzado operaciones en las ciudades alemanas de Berlín y Fráncfort, además de Zúrich, en Suiza.