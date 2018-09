Uber, Cabify y Lyft se preparan para debutar el próximo año en los mercados bursátiles

En poco más de una semana, tres de las firmas más importantes en la pujante industria de los servicios de transporte entre privados han asegurado que el próximo año será clave para la consolidación de sus negocios.



Tanto Lyft, Uber como Cabify han elegido el 2019 para su estreno en bolsa, el que se concretaría en Wall Street, en el caso de las firmas estadounidenses, y en Madrid, en el caso de Cabify. Esto, incluso cuando ninguna de las tres firmas ha logrado espantar definitivamente los problemas legales y la batalla con los taxistas, quienes en diversas ciudades del mundo han luchado por prohibir el funcionamiento de estas aplicaciones.



Actualmente, Uber es la mejor posicionada de este mercado con una valoración superior a los US$ 50 mil millones, cifra que supera al menos tres veces los US$ 15 mil millones de Lyft y aún más los US$ 1.000 millones de Cabify.