Uber cae un 7,62% en Wall Street y marca su cotización más baja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La compañía estadounidense Uber se dejó un 7,62% en Wall Street ayer lunes y sus títulos cerraron en US$ 37 la unidad, un nuevo mínimo para la firma, después de que la semana pasada informara de unos resultados peores de lo esperado en su segundo trimestre.

Uber, que ya se desplomó un 8,59% el viernes, encadenó una segunda jornada de descensos, mostrando una pérdida de confianza de los inversores en el modelo de negocio de la compañía.



En la primera mitad del año, la compañía con sede en San Francisco (California) ha acumulado unas pérdidas de US$ 6.229 millones, de acuerdo a sus cuentas financieras, presentadas el jueves pasado.



Solo durante el segundo trimestre perdió US$ 5.200 millones -más de lo esperado por los analistas-, en parte debido a los gastos asociados a la salida a bolsa de la empresa el pasado 31 de mayo -US$ 3.900 millones-.



El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, aseguró que estos resultados solo ocurrirán "una vez" y que "2019 será el año cumbre de nuestra inversión y que en 2020 y 2021 las pérdidas se mitigarán".



"No tengo dudas de que el negocio a la larga llegará a un punto de inflexión y entrará en beneficios", agregó.

Las caídas de Uber se contagiaron a Lyft, su principal competidor en el mercado estadounidense. Foto: Reuters

Esta idea no parece compartirse entre los inversores, que ya castigaron el estreno bursátil de Uber, que fijó un precio de salida de US$ 45, pero acabó por cerrando por debajo, en US$ 41,60.



Desde que salió a bolsa el 10 de mayo, Uber apenas ha logrado rebasar una vez su precio de salida, decepcionando a un mercado con grandes expectativas hacia este "unicornio", como se denomina a las firmas valoradas en bolsa en más de US$ 1.000 millones antes de su debut bursátil.



No obstante, Uber destacó elementos positivos como el avance de su cuota de mercado, ya que la plataforma (que además del transporte incluye servicios como Uber Eats, de entrega de comida), cuenta ya con 99 millones de usuarios mensuales activos, un 30% más que hace un año.



Con unos ingresos semestrales de US$ 6.265 millones, por encima de los 5.352 millones facturados en el mismo período del año anterior, el 75% provino de su negocio base, el transporte de personas en automóviles, mientras que la entrega de comida supuso un 18%, y el 7% restante a otros segmentos.



Las caídas se contagiaron a su principal competidor en el mercado estadounidense, Lyft, cuyo retroceso fue más moderado, del 4,97%.



En base a EFE.