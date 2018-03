Uber decide no renovar pruebas con autos autónomos en California

Apenas una semana luego que uno de sus vehículos autónomos protagonizara un fatal accidente en Arizona, en el que resultó fallecida una mujer de 49 años, Uber continúa sumando nombres a la lista de ciudades dentro de Estados Unidos en donde ya no realizará pruebas para el avance en el funcionamiento de este tipo de vehículos operados sin conductor.



Este miércoles el servicio de transporte entre privados más famoso a nivel global señaló que tomaron la decisión de "no volver a solicitar un permiso del Departamento de Vehículos Motorizados de California, con el entendimiento de que nuestros vehículos autónomos no operarían en vías públicas en el futuro inmediato".



Con esto se confirma que a partir de este mismo sábado 31 de marzo quedará sin vigencia el actual permiso que tenían de esta misma institución.

