Uber deja de operar en Grecia en respuesta a estricta legislación que regula su servicio

El servicio digital de transporte de pasajeros Uber anunció esta semana que suspenderá su servicio autorizado en Grecia tras la aprobación de una legislación local que impone una regulación más estricta sobre el sector.



Uber, que opera un servicio autorizado en la capital griega, ha enfrentado la oposición de conductores de taxis locales que acusan a la firma de apropiarse de su negocio. "Recientemente se votaron nuevas regulaciones locales con provisiones que impactan a los servicios de viajes compartidos", afirmó Uber en una publicación de blog.



"Tenemos que evaluar si y cómo podemos operar dentro de este nuevo marco y por lo tanto suspenderemos a uberX en Atenas a partir del próximo martes hasta que podamos encontrar una solución apropiada", agregó.



Uber opera dos servicios en Atenas: UberX, que usa a conductores con licencia profesional, y UberTAXI, que usa a conductores de taxi. Las nuevas regulaciones requieren que cada viaje comience y termine en el cuartel designado del socio de flota o en un área de estacionamiento, algo que Uber no hace. También se creará un registro digital de todas las plataformas de viajes compartidos y de sus pasajeros.



La compañía comenzó a operar en Europa en 2011, provocando la ira de algunas autoridades locales y conductores de taxi que dijeron que no cumplían con las mismas reglas de seguros, licencias y seguridad.



Tras protestas generalizadas, batallas judiciales y prohibiciones, Uber ha adoptado una postura más flexible bajo su nuevo presidente ejecutivo, Dara Khosrowshahi, con la suspensión de operaciones en varias ciudades para cumplir con regulaciones locales.



Los conductores de UberX tienen que ser empleados por socios de flota, como empresa de arriendo de automóviles o agencias turísticas, y sus automóviles no pueden tener una antigüedad de más de siete años.



RELACIONADAS Uber decide no renovar pruebas con autos autónomos en California By Elisa Tuyare Uber decide no renovar pruebas con autos autónomos en California Uber decide no renovar pruebas con autos autónomos en California Más Uber que taxis y remises juntos By EL PAIS Más Uber que taxis y remises juntos Más Uber que taxis y remises juntos