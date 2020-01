Uber desactivó más de 400 cuentas de usuarios con baja calificación en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uber anunció que desactivó más de 400 cuentas de usuarios en las aplicaciones Uber y Uber Eats de Uruguay. Esto se debió a que los usuarios no cumplieron con normas que establece la empresa en 2019, según un comunicado de la compañía al que accedió El País.

En el marco de un “compromiso por fomentar el respeto mutuo en cada viaje” comunicó que hay una nueva actualización de sus Guías Comunitarias.



A su vez, una de las medidas que impulsará es la de realizar “revisiones periódicas” de si se cumplen o no las normas a través de la calificación de los usuarios. “De encontrarse puntajes con bajo promedio, esas cuentas podrían ser desactivadas”.

Sin embargo, previo a dar de baja un usuario, le brindará consejos “para fomentar un comportamiento adecuado”. En el comunicado se aclara que “los usuarios tendrán oportunidades suficientes para mejorar su calificación antes de perder acceso”.



Dentro de las recomendaciones que destaca la empresa se encuentra que los menores de edad no deben realizar viajes a través de la app de Uber sin acompañamiento de un adulto. A su vez, dice que Uber no realiza servicio de mensajería “por lo que no está permitido el envío de paquetes en ningún viaje solicitado”.



“El respeto mutuo es la clave para que, tanto usuarios como conductores o repartidores, tengan una gran experiencia con nuestra plataforma. Por eso es importante que toda la comunidad tenga conocimiento de estas pautas de convivencia, ya que influyen en las calificaciones que recibimos y que entregamos al finalizar un recorrido o entrega a través de las apps de Uber y Uber Eats”, expresó Felipe Fernández Aramburu, Responsable de Desarrollo de Negocios para Uruguay, Paraguay y Argentina.