Uber contra fallo judicial que considera empleados a los conductores de la app

El dictamen, sin embargo, no se implementará hasta que se hayan realizado todas las apelaciones, escribió el juez en una decisión.



Uber Technologies Inc señaló en un comunicado que presentará una apelación ante el principal tribunal laboral del país sudamericano, diciendo que había una "sólida jurisprudencia" para respaldar su caso.



La compañía agregó que ya ganó 123 demandas similares en Brasil, donde los jueces dictaminaron que Uber no necesita tratar a los conductores como empleados. Un portavoz no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



Brasil, donde las leyes laborales son estrictas y suelen favorecer a los trabajadores, es el segundo mercado más grande de Uber.



Al igual que otras aplicaciones de transporte privado de pasajeros, Uber considera que los conductores son contratistas, sin los derechos laborales otorgados a empleados, aunque en algunos países la compañía ofrece beneficios limitados. La política ha sido criticada a nivel mundial por defensores laborales que piensan que es una forma de obtener mano de obra barata y minimizar la responsabilidad empresaria.



"Es importante aclarar que no es Uber quien contrata conductores, sino conductores que contratan a Uber", dijo la compañía en su comunicado.



Mauricio Nanartonis, abogado del conductor que demandó a Uber, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.