Uber pierde US$ 5.200 millones e incumple pronósticos pese a desaceleración en guerra de precios

Uber Technologies Inc reportó el jueves una pérdida de US$ 5.200 millones e ingresos que incumplieron con las expectativas del mercado ya que se desaceleró el crecimiento de su negocio central de transporte, lo que hizo que sus acciones se hundieran un 6%.



La pérdida neta de Uber, por sobre la cifra negativa de US$ 878 millones de hace un año, refleja gastos de compensación basados en acciones relacionadas con su OPI de este año y el analista Ygal Arounian de Wedbush afirmó que su pérdida antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización estuvo en línea con lo estimado por Wall Street. Sin embargo, agregó, "hasta ahora, casi todo lo demás está por debajo de las expectativas".



Las cifras tomaron desprevenidos a los inversores debido a que su rival más pequeño Lyft Inc dijo el miércoles que aumentó sus expectativas de ingresos y describió una guerra de precios en desaceleración, lo que hizo subir las acciones de ambas compañías en la sesión regular del jueves. Los títulos de Uber, que habían subido más de un 8% en el día, descendieron un 5% en las operaciones tras la campana.



Uber informó que el crecimiento de los ingresos se desaceleró a un 14% y que el negocio principal de la compañía, el transporte, tuvo un alza en ventas de sólo un 2% a US$ 2.300 millones. Si no fuera por un alza de 72% en las ventas de su unidad de reparto de alimentos Uber Eats, los ingresos habrían caído.



Las ventas totales se ubicaron por debajo de las expectativas de los analistas de US$ 3.360 millones, según datos de IBES de Refinitiv. Los costos de Uber se dispararon un 147% a US$ 8.650 millones en el trimestre, lo que incluye una fuerte alza de gastos para investigación y desarrollo. La firma aseguró además que los usuarios activos mensuales aumentaron a 99 millones a nivel global, por sobre los 93 millones al término del primer trimestre y 76 millones de un año antes.



En base a Reuters