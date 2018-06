Uber presenta recurso para operar "provisionalmente" en Londres

El abogado de la empresa, Tom de la Mare, admitió que la gestora pública Transport for London hizo bien en no extenderle la licencia el año pasado, pero insistió en que la firma ha introducido ahora "cambios profundos" que ofrecen las garantías y la seguridad requeridas.



De la Mare, que ha solicitado una prórroga de la licencia de 18 meses, aseguró que las últimas tres inspecciones han demostrado "un cumplimiento perfecto" de las exigencias de la gestora municipal, y dijo que hay un nuevo equipo directivo en la compañía que en adelante supervisará la aplicación de las normas.



Todo ello demuestra "la transformación de una empresa que pasó de crecer demasiado rápido a madurar", afirmó el representante de Uber, una aplicación digital, accesible a nivel internacional, que conecta a conductores de coches particulares y usuarios.



Desde que perdió su licencia en Londres, Uber, que dice tener 45.000 conductores que sirven a unos 3,6 millones de clientes en esta ciudad, ha cambiado sus prácticas en base a las demandas de Transport for London, según precisó el abogado.



Por ejemplo, ahora informa de posibles delitos directamente a la Policía, en lugar de presentar una queja ante la gestora, lo que agiliza el proceso, señaló.



Además, añadió, los conductores solo pueden utilizar la aplicación en la zona que les cubre su licencia municipal de conducción de vehículos privados, y tienen prohibido estar más de 10 horas seguidas al volante sin tomar un descanso de al menos seis horas ininterrumpidas.



La jueza Emma Arbuthnot de la Corte de Magistrados de Westminster analizará el recurso durante los próximos días antes de decidir si puede extender la licencia a Uber, que ha tenido dificultades también en otras ciudades británicas y de otros países.



La magistrada pidió más información sobre aspectos que previamente preocuparon a Transport for London, como qué sucede cuando un cliente denuncia una agresión sexual y cómo Uber comprueba los certificados médicos o posibles antecedentes penales de sus conductores.



Uber podrá seguir operando provisionalmente mientras dure este proceso judicial, que podría llevar varios meses si la empresa o Transport for London elevan más recursos a tribunales superiores.



[EFE]