Uber quiere una flota completamente eléctrica para 2025

El presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, quien canceló su asistencia a una conferencia saudí después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, también dijo que la firma esperaba a conocer las respuestas al incidente antes de decidir cómo podría afectar la inversión saudí en una eventual salida a la bolsa.



Tras reportes de prensa de que Uber estaba estudiando la posibilidad de adquirir el grupo británico de repartos de comida Deliveroo, Khosrowshahi dijo que la empresa está muy feliz con su empresa en el sector, Uber Eats, pero que está hablando con muchos actores de todo el mundo.



"¿Ocurrirá algo con Deliveroo? Quién sabe", dijo.



La firma, en rápida expansión, está tratando de apaciguar a los reguladores en mercados clave como Londres, al tiempo que pone en práctica iniciativas como vehículos ecológicos, junto a la expansión en nuevas áreas antes de una salida a la bolsa.



Después de que un artículo afirmó que la compañía quería vender participaciones minoritarias de su negocio de vehículos autónomos Advanced Technologies Group, Khosrowshahi dijo: "Va a ser parte de la familia y la forma de la capitalización es algo a lo que estamos abiertos en última instancia, pero no es algo en lo que estemos centrados en este momento".



En lo relativo al caso de Khashoggi, a la pregunta de cómo gestionaría Uber inversiones saudíes en su salida a la bolsa, replicó: "Primero queremos conocer los hechos y tomaremos esa decisión sobre cómo avanzamos, sobre cómo captamos dinero en el futuro, cuál es la composición de nuestro consejo después de la salida a la bolsa".



La compañía de transporte de pasajeros mediante aplicación digital podría ser valuada en US$ 120.000 millones cuando salga a bolsa el próximo año, según propuestas de bancos estadounidenses que compiten por manejar la oferta, reportó el diario Wall Street Journal.



La valoración propuesta de la compañía supera en alrededor de 50.000 millones de dólares a la realizada recientemente, estableciendo el escenario para lo que podría ser una de las más grandes salidas a bolsa de la historia.



Reuters informó a fines de septiembre que Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezaban la lista de los bancos que buscan asegurarse un lugar en la OPI de Uber.



Khosrowshahi, que asumió como presidente ejecutivo de Uber el año pasado, dijo en septiembre que la compañía se encaminaba a realizar una OPI en 2019 y agregó que no le preocupa que Lyft salga a la bolsa antes porque prevé suficiente demanda para ambas empresas.



Las dos han sufrido el impacto en sus balances para atraer a conductores y entrar a nuevos mercados, aunque en los últimos años han hecho grandes avances para reducir sus pérdidas.



Las ofertas públicas iniciales de Uber y de su rival más pequeña Lyft, que se prevén para 2019, pondrán a prueba la tolerancia de los inversores ante "unicornios" tecnológicos que pierden dinero.



