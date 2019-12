Uber sigue sumando problemas: ahora le ordenaron suspender sus operaciones en Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) ordenó a Uber suspender sus operaciones de servicio público de transporte de pasajeros en todo el país, después de un fallo de un juez que encontró que la compañía incurrió en competencia desleal.



La entidad encargada de proteger la libre competencia y derechos de los consumidores dijo que la decisión se adoptó tras una demanda en contra de Uber Technologies y Uber Colombia que interpuso la empresa de comunicaciones y transporte Cotech S.A.



No es el primer problema para Uber que semanas atrás tuvo en Uruguay la primera demanda perdida contra un trabajador al que tiene que considerar como tal (pagándole salario vacacional, aguinaldo, etc.) y no como "socio".

De acuerdo con el fallo, Uber viola las normas que regulan el mercado al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios el servicio de transporte público individual de pasajeros y generar una ventaja significativa en el mercado.



"Como resultado del análisis la SIC ordenó a las demandadas (...) que de manera inmediata cesen la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades "Uber" "Uber X" y "Uber VAN", por medio de la utilización de la aplicación tecnológica "UBER" en el territorio colombiano", precisó el organismo en un comunicado.



El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, precisó que la sentencia fue apelada por Uber, que ahora será estudiada por el Tribunal Superior de Bogotá.



"Uber lamenta y rechaza que la Superintendencia de Industria y Comercio haya producido este fallo de manera sorpresiva y en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales", dijo la compañía en un comunicado. "Esta decisión refleja un acto de censura", agregó.



Viajes. Las plataformas compiten contra el tradicional taxi.

El superintendente precisó que los otros servicios que presta Uber, como el servicio de domicilios de comida, no está prohibido.



En agosto, Uber fue sancionada con una multa de más de US$ 629.000 por obstruir una visita administrativa e incumplir órdenes de la SIC.



La empresa tecnológica tiene en Colombia más de 2,3 millones usuarios activos y alrededor de 88.000 socios conductores, aunque el servicio de transporte privado a través de ese tipo de plataformas es considerado ilegal por el gobierno, no está reglamentado y los conductores que lo prestan se arriesgan a multas.



Plataformas de diversos sectores están en el radar de las autoridades por supuestamente incumplir las regulaciones del país, en temas que van desde derechos laborales, hasta regulaciones de transporte y estatutos de comercio.



Uber perdió en noviembre su licencia operativa en Londres por segunda vez en algo más de dos años, después de que el regulador de la ciudad se refirió a un "patrón de fallas" en materia de seguridad que hizo que la aplicación de transporte no sea apta para realizar sus servicios.



[EN BASE A REUTERS]