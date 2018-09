UE dice Facebook y Twitter deben cumplir reglas del consumidor o tendrán sanciones

Las plataformas online han recibido críticas en Europa por su posición de dominio y sus prácticas comerciales anticompetitivas, lo que ha provocado la imposición de fuertes multas a algunas empresas.



Siete meses después de que se les ordenara ajustar sus términos de usuario a las regulaciones de la UE, tanto Facebook como Twitter aún no han resuelto todos los problemas, dijo el jueves la Comisión Europea.



Por el contrario, Airbnb hizo los cambios necesarios después de que se le pidieran hace tres meses, dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.



"Si no vemos progreso, habrá sanciones", dijo Jourova en una conferencia de prensa. "Esto está bastante claro. No podemos negociar para siempre, necesitamos ver los resultados", agregó.



La Comisión dijo anteriormente que le preocupaba la responsabilidad de las empresas y la forma en que los usuarios están informados sobre la eliminación de contenido o los términos de los contratos.



Facebook dijo que ya había realizado una serie de cambios y que continuaría cooperando con las autoridades: "Nuestros términos ahora son mucho más claros sobre qué está permitido y qué no en Facebook y sobre las opciones que tienen las personas".



"Actualizamos los términos de servicio de Facebook en mayo e incluimos la gran mayoría de los cambios que la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor y la Comisión Europea habían propuesto en ese momento", dijo la compañía en un comunicado.



